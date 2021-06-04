Помощь детям с ограниченными возможностями учит взрослых быть добрее и гуманнее - Фисюк

4 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Помощь детям с ограниченными возможностями учит взрослых быть добрее и гуманнее. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Фисюк после передачи семье Рожковых из Черикова дорогостоящей коляски с электроприводом.

"Во время марафона "Согреем детские сердца" мы предложили нашим коррекционным центрам выбрать по одной семье, которой нужна помощь. Если раньше заявок было немного, то в этом году поступило рекордное количество - 17. Еще одна просьба, 18-я, пришла на электронную почту из Костюковичей в последний момент, но ее мы тоже реализовали, помогли со средствами реабилитации, - рассказала Ирина Фисюк. - Подключали к этой работе наших партнеров - организации, общественные объединения. К примеру, "Белая Русь" помогла в приобретении вещей для детей из Могилева и Глуска. Нам было важно, чтобы это были не просто деньги, а адресная помощь под конкретные нужды детей с ограниченными возможностями. Помощь детям с ограниченными возможностями учит взрослых быть добрее и гуманнее".

Среди просьб о помощи, которые поступили в Могилевское отделение Белорусского детского фонда, была и заявка семьи Рожковых из Черикова - 12-летний Даниил нуждался в дорогой коляске. "У нас в семье пятеро детей, - рассказала мама Даниила Лариса Рожкова. - Стоимость коляски неподъемная. Все это время у Даника была обычная коляска, и без моей помощи он не мог самостоятельно выезжать на прогулки. Когда нам предложили поучаствовать в проекте, то вначале не обнадеживали. Но когда привезли коляску, обрадовались все. Ребенок светился от счастья. В первый день катались до 8 вечера. Даник ездил, а я за ним еле успевала. Для нашей семьи это огромный и очень важный подарок".

Во время проведения акции фонд также помогал районным центрам коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в приобретении специального оборудования для сенсорных комнат. Эти помещения оборудуют мягкими креслами, журчащими колоннами, что помогает детям снимать стресс. Такой инвентарь передали в Кличев и Чериков, а в Бобруйск - инвентарь для уличной площадки.-0-