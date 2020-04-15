Помощь на Br350 тыс. оказали неравнодушные люди витебским медикам

15 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске частные и государственные организации, неравнодушные люди оказали помощь медикам минимум на Br350 тыс., сообщил председатель горисполкома Вадим Зарянкин на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет значительная помощь больницам, поликлиникам от коммерческих структур, государственных учреждений, индивидуальных предпринимателей, физлиц. Мы собираем информацию, но все отследить невозможно. На сегодняшний день была оказана различная помощь примерно на Br350 тыс. Передавали средства защиты, горячее питание, переводились деньги на специальные счета", - рассказал мэр. Недавно по инициативе Витебского горисполкома был открыт благотворительный счет для помощи медицинским работникам.

Вадим Зарянкин добавил, что в городе продолжается обработка дезсредствами подъездов, улиц, остановок общественного транспорта, подземных переходов. Ведется мониторинг, используют ли работники магазинов средства защиты, хватает ли их в аптеках и торговых сетях.-0-