Витебский горисполком открыл благотворительный счет для помощи медикам

14 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Из-за сложной эпидемиологической обстановки, дополнительных мер по профилактике и снижению распространения ОРВИ (в том числе вызванной COVID-19) по инициативе Витебского горисполкома открыт благотворительный счет для помощи медицинским работникам в борьбе с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Поступающие средства будут распределяться исходя из потребности больниц города. Деньги пойдут на питание медперсонала, приобретение необходимых средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения.

"Сотрудники горисполкома и администраций районов Витебска приняли решение перечислить на открытый благотворительный счет деньги в размере однодневного заработка", - отметили в горисполкоме.

Реквизиты благотворительного расчетного счета: р/c BY21BLBB 36420390380994001003, УНП 390380994, дирекция ОАО "Белинвестбанк" по Витебской области, БИК банка BLBBBY2X, получатель платежа: Государственное учреждение здравоохранения "Витебская городская центральная поликлиника".-0-