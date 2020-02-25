Помощь ребенку, ЖКХ и дорожные проблемы - Линевич провел прием граждан в Полоцке

25 февраля, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С вопросами работы жилищно-коммунального хозяйства, дорожными проблемами обратились сегодня жители Полоцка и района к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу во время прямой телефонной линии и приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, жительница деревня Рябченки затронула вопрос качества дороги, часть которой протяженностью около пяти км со стороны Полоцка находится в плачевном состоянии - ямы, выбоины не дают нормально проехать легковому транспорту. Вопрос качества этой дороги актуальный, тему поднимали еще два дозвонившихся. В ближайшее время планируется сделать текущий ремонт, а весной должны привести дорогу в порядок. Также собираются сделать ямочный ремонт в самой деревне

Жители деревни Бельчица, которая примыкает к Полоцку, обратились с вопросом устройства пешеходного перехода по ул. Новоселов и Железнодорожной. Предложение населения - проложить ее через ж/д пути, но железнодорожники против. Местная власть высказала альтернативные предложения, после обсуждения с местными жителями вопрос решат. Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович добавил, что в будущем деревню могут включить в состав города.

Еще одна жительница на приеме обратилась с просьбой о сборе средств на лечение шестимесячной Даши Шепетовской. Врачи поставили ей диагноз спинальная мышечная атрофия 1-го типа. Это редкое заболевание, им страдают три ребенка в Беларуси. Пришедшая на прием двоюродная сестра отца девочки рассказала, что лечение в стране возможно, но нужно приобрести за свои деньги лекарство. Для этого необходимо более $420 тыс. (198 тыс. собрали). Семья и неравнодушные люди проводят благотворительные акции, флешмобы, привлекают известных людей, соцсети. Представители девочки попросили как-то поспособствовать привлечь внимание к проблеме. С этим вопросом обратятся в главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома и Минздрав.

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