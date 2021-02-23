Популярное место подледного лова рыбы в Гродно ликвидировали в целях безопасности

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в целях безопасности ликвидировали популярное место подледного лова рыбы на Немане. За два дня толщина льда уменьшилась почти в два раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Неман в черте города не замерз полностью. Но подо льдом оказался один из затонов рядом с портом. Туда зашла рыба, что не осталось незамеченным рыбаками. На протяжении нескольких дней на небольшом ледяном пятачке площадью в несколько десятков квадратных метров собирались любители подледного лова, число которых порой превышало сотню.

"Приходили и женщины, и дети. Лед из-за просверленных лунок напоминал решето. Все это привело к активному его таянию, вода вышла поверх льда. Буквально за два дня толщина льда в этом месте уменьшилась вдвое до 12 см. Поэтому было принято решение в целях безопасности людей убрать лед", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД.

Совместно с представителями МЧС спасатели-осводовцы распили лед и сплавили льдины по берегу. Возможные печальные инциденты удалось предотвратить. Обратили внимание на рыбаков на затоне и в Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. За выходные на нескольких из них составили протоколы за так называемое багрение рыбы.-0-

Фото Леонида Щеглова