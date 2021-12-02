Порядка Br2,8 млрд инвестиций будет направлено в экономику Витебской области по итогам года

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году в развитие экономики Витебской области будет направлено порядка Br2,8 млрд инвестиций, заявил на открытии IX Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы" председатель облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор заверил, что область открыта для тех, кто нацелен на созидание, создание эффективного бизнеса, и предлагает свою поддержку инвестиционным и инновационным проектам в любых отраслях. "У нас богатый опыт реализации смелых и неожиданных идей. Мы готовы поддержать начинания практически во всех сферах, всегда стараемся совместно вырабатывать наиболее эффективные технологические и организационные решения. В текущем году в развитие экономики Витебской области будет направлено порядка Br2,8 млрд инвестиций, создано более 3 тыс. рабочих мест, запущены инновационные производства в машиностроении, деревообработке, аграрном бизнесе", - отметил Николай Шерстнев.

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Фото Александра Хитрова