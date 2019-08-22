Посевные площади озимых зерновых в Минской области планируется увеличить

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область планирует увеличить посевные площади под озимые зерновые на 20 тыс. га. Об этом журналистам сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас заканчивается уборочная кампания, осталось несколько полей. Мы нацелены на то, чтобы собрать все до зернышка. Сейчас главное - в срок посеять озимые зерновые. В конце августа - начале сентября приступим к работам. Планируем посеять 350 тыс. га, посевные площади увеличим более чем на 20 тыс. га к уровню прошлого года. Для этого у нас есть и техника, и люди, поэтому планы выше прошлогодних", - сказал Сергей Левкович.

Реализация зерновых в счет госзаказа практически завершена. Также необходимо обеспечить фуражным зерном птицефабрики и свинокомплексы области. "Работы ведутся планово. Считаю, что в текущем году эти предприятия будут обеспечены кормом. В прошлом году с этим были определенные трудности, мы покупали дорогостоящее импортное зерно. Несмотря на этом, в I полугодии был обеспечен рост производства свинины", - отметил председатель комитета.

Аграрии столичного региона в ближайшие несколько недель рассчитывают приступить к уборке кукурузы. Для этого также требуется максимальная концентрация людских и финансовых ресурсов, чтобы своевременно и максимально качественно заготовить корма. Предстоит убрать 228 тыс. га, из них не менее 50 тыс. га - на зерно, остальное - на силос. Посевные площади культуры в этом году были увеличены, больше посеять планируется и в следующем году.

Кроме того, ведется подготовка техники к уборке сахарной свеклы, картофеля и других овощей. Урожай овощных культур необходимо собрать на площади до 10 тыс. га. Завершается теребление льна, аграрии приступили к подъему льна - работы выполнены на площади более 2 тыс. га из 9 тыс. га.-0-