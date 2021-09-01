После мониторинга КГК Брестской области фирма-посредник возместила более Br200 тыс. излишних затрат

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После контрольно-аналитических мероприятий Комитета государственного контроля Брестской области посредническая фирма возместила необоснованно полученные Br202,9 тыс. за поставленную кабельную продукцию, сообщили БЕЛТА в КГК.
Госконтролеры провели мониторинг деятельности "Брестэнерго" и установили, что там практически не контролировали привлечение к работам субподрядных организаций с предоставлением им права закупок комплектующих. Использование посреднических схем привело к финансовым потерям энергосистемы региона.
Как выяснили госконтролеры, в поставках оборудования и материалов на отдельные объекты строительства участвовали от двух до пяти посредников. В результате стоимость кабельной продукции возросла почти на 30%, затворов поворотных - на 300%, затворов дисковых - в 28 раз.
Материалы мониторинга направлены в правоохранительные органы.-0-