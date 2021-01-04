После реконструкции орган в Радошковичах станет четвертым по величине в стране

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный орган конца XIX - начала XX века восстанавливают в костеле Пресвятой Троицы в Радошковичах. Он станет четвертым по величине среди других подобных музыкальных инструментов, которые размещены в католических храмах Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал настоятель костела ксендз Юрий Быков.

Старинный орган прибыл в католический храм из костела Рождества Пресвятой Девы Марии в Браславе. "Последний раз звучание настоящего органа прихожане в Радошковичах слышали в 1960-м, после чего был длительный перерыв. Но вскоре музыкальные литургии в костеле вновь будут сопровождаться мягкими и мелодичными звуками. Все благодаря уникальности музыкального инструмента, который сейчас восстанавливаем. Его собирают буквально по деталям: за основу был взят орган из Браслава, куда мастера добавляют звенья из старинных польских органов", - рассказал Юрий Быков.

Технология восстановления органа сложная, однако время и силы не будут потрачены зря: после реставрации орган зазвучит 26 голосами и станет четвертым по величине в католических храмах после Минска, Гродно и Пинска. "Это огромная конструкция, которая во время богослужений поможет погрузить людей в духовное настроение и даст возможность насладиться красивыми мелодичными произведениями. Надеемся, что собранный орган действительно порадует прихожан, которые несколько лет спонсируют его восстановление", - отметил Юрий Быков.

Реконструкция органа продолжается четыре года, но есть надежды, что вскоре работы будут завершены. Следующей важной задачей, как подчеркнул настоятель костела, станет поиск профессионального органиста, чтобы дуэт музыканта и инструмента был гармоничен и выражал настоящую силу классической органной музыки.

Костел в Радошковичах построен в 1855-1859 годах. За время существования здание пережило много исторических событий. Именно в нем крестили будущего основоположника белорусской литературы - поэта Янку Купалу. В советские годы здание перепрофилировали под нужды промышленности, в военные годы в нем размещался один из цехов керамической фабрики. Костел вернули католической церкви только в 1990 году, после чего потребовалось многолетнее восстановление интерьеров.-0-