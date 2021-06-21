Постоянный комитет СГ презентовал в Бресте книгу "Подвиг советского народа бессмертен..."

21 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась презентация книги "Подвиг советского народа бессмертен...", посвященной новым экспозициям Брестской крепости-героя и Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Эту книгу издал Постоянный комитет Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Постоянный комитет СГ поддерживает совместную издательскую программу в выпуске книг, которые могут быть интересны жителям Беларуси и России. В преддверии важной для обоих народов даты свет увидела книга, рассказывающая новые подробности о подвиге советского народа. "Порой мы говорим о Великой Победе высокими словами. Возможно, нужно больше говорить о душевном фундаменте, на котором рождались подвиги, строилось мужество и непоколебимая вера в Отечество", - сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В иллюстрированном издании более 200 страниц. На обратной стороне обложки символично размещены известный плакат "Родина-мать зовет" и отрывок из песни "Священная война", созданной 23-24 июня 1941 года. Авторы рассказывают о новых экспозициях, которые в последние годы открылись в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Над их созданием белорусские ученые и музейщики трудились вместе с российскими реконструкторами. К слову, Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что из бюджета Союзного государства будут поддержаны новые проекты Брестской крепости.

"Хочу поблагодарить сотрудников Брестской крепости. Ваш труд позволяет многим людям приехать сюда. Это очень важно сейчас, когда искажается историческая правда, - сказал министр информации Беларуси Владимир Перцов. - На первых страницах книги можно увидеть будильник из новой экспозиции. Это не просто часовой механизм, который остановился в первые минуты войны, - это хронограф, который разделил эпоху, мир на до и после".

Владимир Перцов

Вторая часть книги посвящена новым экспозициями Музея Победы на Поклонной горе в Москве. К текстовому изданию прилагается информация на электронном носителе.

Первые книги "Подвиг советского народа бессмертен..." переданы президентам Беларуси и России, отметил Дмитрий Мезенцев. "Хотим, чтобы эта книга пришла в школы, колледжи и вузы. Но не чтобы легла на полки библиотек, а стала поводом для разговоров молодых людей, в том числе о выборе советского солдата, готовности служить в армии, соотносить свою жизнь с той, когда миллионы человек совершали подвиг", - добавил государственный секретарь Союзного государства.

В Музее обороны Брестской крепости с участием белорусских и российских журналистов проходит круглый стол "Великая Отечественная война: сохранение исторической памяти - нравственный долг поколений".-0-

Фото Вадима Якубёнка