Поступления от негосударственного сектора составляют более 50% доходов бюджета Минской области

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления от субъектов хозяйствования негосударственного сектора экономики составляют 54,1% доходов бюджета Минской области, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по Минской области.

"Этими плательщиками за январь - ноябрь 2021 года уплачено в бюджет Br2,518 млрд налогов и платежей, из них организациями - Br2,282 млрд (51,7%), индивидуальными предпринимателями - Br114 млн (2,4%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления указанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 7,8%, или на Br181,3 млн", - рассказали в инспекции.

От физических лиц за январь - ноябрь 2021 года поступило Br153 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления в текущих ценах увеличены на 15,3%, или на Br20,3 млн.-0-