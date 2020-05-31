31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступления в бюджет Минской области дивидендов по акциям обществ возросли более чем на треть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Поступления дивидендов в консолидированный бюджет Минской области на находящиеся в ее собственности и собственности административно-территориальных единиц области акции хозобществ по результатам финансово-экономической деятельности за 2019 год увеличились на 37,7% и составили Br18,54 млн", - отметили в пресс-службе.

В коммунальной собственности находятся акции 309 хозобществ, в большинстве которых государству принадлежит контрольный пакет (83%). Характерная особенностью таких обществ - сельскохозяйственная направленность. Практически 80% составляют ОАО агропромышленного комплекса.

Значительная доля перечисленных в бюджет дивидендов приходится на предприятия холдинга "Мясомолпром" - Br10,8 млн (58% в структуре дивидендных платежей в целом по области) и предприятия комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома - Br2,9 млн (16%).

Наибольшие поступления дивидендов обеспечили открытые акционерные общества "Слуцкий сыродельный комбинат", "Минский молочный завод №1" и "Слуцкий комбинат хлебопродуктов".-0-