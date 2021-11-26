Поступления в бюджет Могилевской области по упрощенной системе налогообложения увеличились на 19,5%

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br115 млн уплатили в бюджет Могилевской области за 10 месяцев плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличились на 19,5%, или Br18,7 млн в фактическом исчислении, - уточнили в пресс-центре. - В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,4%".

На учете в налоговых инспекциях региона состоят 25 тыс. таких плательщиков - это 59,7% всех субъектов хозяйствования. Из них организаций - 6 тыс., или 38,7% всех организаций, индивидуальных предпринимателей - 19 тыс., или 72% всех ИП.

Порядок упрощенной системы налогообложения регулируется главой 32 Налогового кодекса Беларуси, подчеркнули в инспекции МНС.-0-