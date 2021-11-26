Поступления в бюджет Могилевской области по упрощенной системе налогообложения увеличились на 19,5%

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 26 ноября 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:28 Церемония закрытия международного кинофестиваля "Лістапад" проходит в Минске Культура
18:25 ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток Общество
18:09 Пархамович проведет прямую телефонную линию 27 ноября Общество
17:58 Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь Общество
17:50 Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными Общество
17:44 Центробанки Беларуси и РФ обсудили реализацию денежно-кредитной политики и союзных программ Экономика
17:41 Развитие белорусского общества и государства обсудили на диалоговой площадке в БГУ Общество
17:32 В районе 8-го км МКАД из-за ДТП затруднено движение Регионы
17:32 Французские рыбаки в знак протеста заблокировали порт Кале В мире
17:22 Кириченко: современное поколение должно помнить уроки Великой Отечественной войны Регионы
17:22 Поступления в бюджет Могилевской области по упрощенной системе налогообложения увеличились на 19,5% Регионы
17:14 Шведка Майя Дальквист выиграла спринт на этапе КМ по лыжным гонкам Спорт
17:09 Верховный суд оставил в силе приговор могилевчанину за убийство 19-летней давности Происшествия
17:06 Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 27 ноября и 4 декабря Общество
16:59 В Минском районе задержали закладчика мефедрона Происшествия
16:58 Обмен методами по защите детей в онлайн-среде: Василевич выступила на заседании Ассамблеи МПС в Мадриде Общество
16:56 Граньков: ВОЗ поставила гуманитарную помощь беженцам в кратчайшие сроки Общество
16:56 ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел митинг к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков Регионы
16:51 В Европе впервые выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации В мире
16:43 Ребята из районов Гомельской области предложили рекордное число ноу-хау на конкурс "100 идей для Беларуси" Регионы
16:42 ГАИ проследит за опасными участками дорог в Брестской области 26-29 ноября Регионы
16:39 Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников Общество
16:33 В Кличевском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
16:32 Российский лыжник Александр Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира Спорт
16:31 Российского певца и композитора Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт В мире
16:28 Фармацевты-волонтеры будут задействованы в оформлении гуманитарного груза ВОЗ для беженцев Общество
16:20 В Калинковичском районе прокуратура подала иск в защиту детей, которых избивала мать Происшествия
16:18 Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм Общество
16:06 Гусаков: научные советы МААН координируют сотрудничество между исследовательскими центрами Общество
15:56 Андросюк назвал гуманитарную помощь от ВОЗ беженцам знаком дружбы и добрососедства Общество
Все новости
Все новости
Регионы
26 ноября 2021, 17:22

Поступления в бюджет Могилевской области по упрощенной системе налогообложения увеличились на 19,5%

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br115 млн уплатили в бюджет Могилевской области за 10 месяцев плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличились на 19,5%, или Br18,7 млн в фактическом исчислении, - уточнили в пресс-центре. - В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 8,4%".

На учете в налоговых инспекциях региона состоят 25 тыс. таких плательщиков - это 59,7% всех субъектов хозяйствования. Из них организаций - 6 тыс., или 38,7% всех организаций, индивидуальных предпринимателей - 19 тыс., или 72% всех ИП.

Порядок упрощенной системы налогообложения регулируется главой 32 Налогового кодекса Беларуси, подчеркнули в инспекции МНС.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бюджет Могилевская область налоги
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В районе 8-го км МКАД из-за ДТП затруднено движение
Кириченко: современное поколение должно помнить уроки Великой Отечественной войны
ФОТОФАКТ: В Гомеле прошел митинг к 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Фото из архива Ребята из районов Гомельской области предложили рекордное число ноу-хау на конкурс "100 идей для Беларуси"
Фото из архива ГАИ проследит за опасными участками дорог в Брестской области 26-29 ноября
Фото Миноблисполкома Турчин: ставим задачу за 5 лет заменить в Минской области старые фермы на современные комплексы
Главное
Лукашенко: в Беларуси готовы сделать все для беженцев, попавших в беду
Лукашенко беженцам: бывают сложности, но я уверен, что мы преодолеем эти проблемы
"Не хотите решать - скажите, мы без вас будем решать эту проблему". Лукашенко о ЕС и проблеме беженцев
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА в Minsk World! Инвестируйте в жилую и коммерческую недвижимость по СУПЕРЦЕНАМ!
Топ-новости
"Если бы все президенты в Европе были похожи на вас". Беженцы поблагодарили Лукашенко за поддержку
Лукашенко о перехваченном сообщении: западным политикам запретили говорить с журналистами о беженцах на границе
Лукашенко о скудности поступлений с Запада на беженцев: думают, через кого перечислить, чтобы украсть половину
Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход
Рыженков: крупным предприятиям необходимо приходить в малые города со своими производствами
Беженец из Сирии: выступление Александра Лукашенко вселило в меня оптимизм
Очередная партия международной помощи для борьбы с COVID-19 прибыла в Беларусь
Минюст уточнил правила оплаты юридической помощи наличными
Прикидываются женихами, родными братьями и сотрудниками фирм по трудоустройству. Новые аферы от кибермошенников
Пархамович проведет прямую телефонную линию 27 ноября
ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1729 пациентов с COVID-19, выписаны 2183
"Подстегнуть" иммунитет: кому, когда и зачем нужна бустерная вакцинация
Андросюк назвал гуманитарную помощь от ВОЗ беженцам знаком дружбы и добрососедства
Беженка в ТЛЦ: Европа, считающая себя демократической, не дала нам ни одного шанса
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.