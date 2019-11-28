Потапова: важно создавать условия для реализации трудового потенциала всех категорий населения

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Необходимо проработать меры для реализации трудового потенциала всех категорий граждан, в том числе таких как мамы в отпуске по уходу за ребенком, люди с инвалидностью, а также трудоспособные люди, которые ухаживают за больными родственниками. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала Елена Потапова, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Гродненского-Октябрьского избирательного округа №50.

"Поддержке таких людей важно уделить повышенное внимание, ведь среди них есть очень много активных и талантливых людей. Они нуждаются не только в адресной социальной поддержке, но и в личностной и трудовой реализации. Один из таких проектов, который позволит совмещать работу и уход за больными детьми, уже находится в разработке. Его реализация позволит родителям, которые вынуждены ухаживать за детьми-инвалидами, наработать страховой стаж, что в дальнейшем положительно отразится на размере их трудовой пенсии. Положительно такой подход отразится и на реабилитации детей", - отметила Елена Потапова.

В своей работе депутат планирует акцентировать внимание на вопросах труда и социальной защиты населения. "Задача депутатов, властей и руководителей всех уровней в постоянном улучшении условий для труда и жизни людей, обеспечении их трудовых и социально-экономических прав и гарантий, содействии в самореализации. Мне эта тема особенно знакома, ведь примерно 12 лет я отдала профсоюзной работе. Надеюсь, что накопленные знания, опыт и желание быть полезной помогут в дальнейшей деятельности", - отметила Елена Потапова.

По мнению новоизбранного депутата, наравне с законодательной деятельностью важна работа с людьми на местах. Елена Потапова намерена принимать активное участие в жизни округа. Особое внимание в коммуникации она делает на социальные сети. Общение в режиме онлайн позволит держать руку на пульсе событий и оперативно реагировать на проблемы людей.

К Елене Потаповой уже начали поступать вопросы от жителей округа. Касаются они озеленения города, развития инфраструктуры для велосипедистов, создания мест для детского и семейного отдыха, пропаганды здорового образа жизни, поддержки малого бизнеса в спальных микрорайонах. "Планирую с каждым из этих вопросов детально разобраться и по возможности оказать помощь в их решении", - подчеркнула новоизбранный депутат.-0-