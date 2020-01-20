Потенциал медицинского и безвизового туризма представит Гродненская область на выставке в Литве

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На международной выставке Adventour-2020 в Вильнюсе будет представлен туристический потенциал Гродненской области, в том числе возможности безвизового и медицинского туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Во время выставки 24-26 января пройдет презентация "Гродненская область - территория комфортного туризма". Посетителям представят туристический потенциал региона и подробную информацию о возможностях безвизового посещения.

"Литовский рынок важен для нас, ведь Литва - один из лидеров по количеству туристов в регионе. Например, из более чем 122 тыс. безвизовых туристов, посетивших Гродненскую область в 2019 году, свыше 83 тыс. были гостями из Литвы", - рассказали в управлении спорта и туризма. Кроме того, с ноября 2019 года вся территория Гродненской области стала доступна для группового посещения без виз при следовании по туристическому маршруту. До 15 суток увеличен и срок пребывания безвизовых туристов.

"Это дало дополнительные возможности для развития различных видов туризма. На выставке регион представят 15 экспонентов, в их числе учреждения здравоохранения региона, которые познакомят с потенциалом медицинского туризма. Это направление также набирает популярность", - отметили в управлении спорта и туризма.

Продвижение туристического потенциала региона на международных рынках будет продолжено. В частности, о Гродненщине в январе-феврале расскажут на тематических мероприятиях в Латвии, Эстонии и Польше.-0-