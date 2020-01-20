Потенциал медицинского и безвизового туризма представит Гродненская область на выставке в Литве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:03 Неделя науки проходит в Беларуси Общество
10:00 Прокуратура выявила в Брестской области нарушения природоохранного и земельного законодательства Регионы
09:55 Пять человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Гомеле Происшествия
09:47 Рабочая группа подготовит предложения по регулированию АИС "Награды" Общество
09:41 В Орше восстановят музей Заслонова Регионы
09:27 Логойск и Силичи вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ Общество
09:23 В Ушачском районе на пожаре погиб мужчина Происшествия
09:00 "Александрия": квартиры в новом доме комплекса "Минск Мир" вызвали большой интерес Общество
08:51 Белорусские гандболисты сыграют с испанцами на чемпионате Европы Спорт
08:36 В Перми пять человек погибли при прорыве трубы в отеле В мире
08:16 Пенсионерка погибла на пожаре в Минске Происшествия
08:09 Акция "Безопасность - в каждый дом!" стартует в Беларуси Общество
08:00 Картина выходных: начисление пенсий за особые условия труда, крещенские купания и "Песня года Беларуси" Общество
07:37 Потенциал медицинского и безвизового туризма представит Гродненская область на выставке в Литве Регионы
07:29 Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление В мире
07:02 "Бреставтодор" планирует ремонт и реконструкцию восьми мостов Регионы
01:09 Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подводных лодок В мире
00:19 В Китае произошло землетрясение В мире
19.01.20
19.01.20 23:46 В Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и Эль-Филь В мире
19.01.20 23:10 Французские военнослужащие выступили против пенсионной реформы в стране В мире
19.01.20 22:26 Землетрясение произошло у берегов Индонезии В мире
19.01.20 21:26 Число работающих в особых условиях труда в Беларуси за 10 лет сократилось более чем на 30% Общество
19.01.20 21:24 Белорусские футболисты победили узбеков на старте Кубка развития Спорт
19.01.20 21:13 Белорусские легкоатлеты выиграли три золотые медали на международном турнире в Латвии Спорт
19.01.20 21:03 Предстоит изучить возможность декриминализации части уголовно-правовых составов - Чуприс Общество
19.01.20 20:51 Белорусы направили уже около 1,5 тыс. предложений по совершенствованию административной ответственности Общество
19.01.20 20:35 Команда дивизиона Боброва победила сборную Тарасова в финале Матча звезд КХЛ Спорт
19.01.20 20:35 Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет - Смирнов Общество
19.01.20 20:14 Более 3 тыс. мусорных полигонов ликвидировали в Беларуси за 9 лет Общество
19.01.20 19:41 Швед Эдвин Ангер выиграл лыжный спринт на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
20 января 2020, 07:37

Потенциал медицинского и безвизового туризма представит Гродненская область на выставке в Литве

Во время фестиваля водного туризма "Неманская весна - 2019". Фото из архива
Во время фестиваля водного туризма "Неманская весна - 2019". Фото из архива

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На международной выставке Adventour-2020 в Вильнюсе будет представлен туристический потенциал Гродненской области, в том числе возможности безвизового и медицинского туризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Во время выставки 24-26 января пройдет презентация "Гродненская область - территория комфортного туризма". Посетителям представят туристический потенциал региона и подробную информацию о возможностях безвизового посещения.

"Литовский рынок важен для нас, ведь Литва - один из лидеров по количеству туристов в регионе. Например, из более чем 122 тыс. безвизовых туристов, посетивших Гродненскую область в 2019 году, свыше 83 тыс. были гостями из Литвы", - рассказали в управлении спорта и туризма. Кроме того, с ноября 2019 года вся территория Гродненской области стала доступна для группового посещения без виз при следовании по туристическому маршруту. До 15 суток увеличен и срок пребывания безвизовых туристов.

"Это дало дополнительные возможности для развития различных видов туризма. На выставке регион представят 15 экспонентов, в их числе учреждения здравоохранения региона, которые познакомят с потенциалом медицинского туризма. Это направление также набирает популярность", - отметили в управлении спорта и туризма.

Продвижение туристического потенциала региона на международных рынках будет продолжено. В частности, о Гродненщине в январе-феврале расскажут на тематических мероприятиях в Латвии, Эстонии и Польше.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выставка Гродненская область Литва туризм
Новости рубрики Регионы
Фото прокуратуры Брестской области Прокуратура выявила в Брестской области нарушения природоохранного и земельного законодательства
Памятник Константину Заслонову в Орше. Фото из архива В Орше восстановят музей Заслонова
Фото из архива "Бреставтодор" планирует ремонт и реконструкцию восьми мостов
РЕПОРТАЖ: В холодную воду с горячим сердцем - как в Гомеле православные отмечали Крещение
Во время крещенских купаний ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 600 военнослужащих окунулись в купель на Крещение в Витебске
ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Святое Богоявление
Главное
Александр Лукашенко награждает следователя по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Васюковича "Ваши результаты вызывают гордость за народ" - Лукашенко вручил награды представителям различных сфер
Предстоит изучить возможность декриминализации части уголовно-правовых составов - Чуприс
Число работающих в особых условиях труда в Беларуси за 10 лет сократилось более чем на 30%
"Александрия": квартиры в новом доме комплекса "Минск Мир" вызвали большой интерес
Топ-новости
Картина выходных: начисление пенсий за особые условия труда, крещенские купания и "Песня года Беларуси"
Для внедрения депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой необходимо около 2 лет - Смирнов
Неделя науки проходит в Беларуси
Логойск и Силичи вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов СНГ
Белорусские легкоатлеты выиграли три золотые медали на международном турнире в Латвии
Акция "Безопасность - в каждый дом!" стартует в Беларуси
РЕПОРТАЖ: В холодную воду с горячим сердцем - как в Гомеле православные отмечали Крещение
Белорусы направили уже около 1,5 тыс. предложений по совершенствованию административной ответственности
Яна Ермашевич выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка Европы по фристайлу в Швейцарии
Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Риме
ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 600 военнослужащих окунулись в купель на Крещение в Витебске
РЕПОРТАЖ: В поисках снега
ФОТОФАКТ: Концерт "Песня года Беларуси" прошел в Минске
Тела погибших в авиакатастрофе под Тегераном доставили в Украину
На национальный отбор "Евровидения-2020" подано 95 заявок
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.