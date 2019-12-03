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03 декабря 2019, 15:49

Потенциал районного масштаба

Сергей Федченко
Сергей Федченко
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Сергей Федченко стал главой Новогрудчины в феврале нынешнего года. Первым делом новый председатель райисполкома изучил показатели и сделал вывод: положительная динамика во всех отраслях есть, резервы для роста – тоже. "Значит, живой район", – вспоминает свой вердикт Сергей Александрович.

– И какие же перспективы для Новогрудчины вы тогда увидели?

– Сразу отметил большие резервы для развития в сельском хозяйстве. В животноводстве мы уже сейчас середняки, но, я уверен, район способен на большее. И в растениеводстве тоже. Для этого нам только необходимо решить ряд задач, по большей части технологических. Например, в растениеводстве – организовать сортосмену, сортообновление, пересмотреть репродукционный состав. И мы это уже делаем. Когда я только начал работать в Новогрудском районе и анализировал местное растениеводство, то был сильно удивлен: на поля высевали и третью, и четвертую, а кое-где и пятую репродукцию! Но с таким подходом хорошего урожая не получишь. Поэтому поставил задачу высевать не ниже второй репродукции. И это должно дать результаты. Кроме того, в сельхозорганизациях надо обновить парк техники – она сильно изношена. Это позволит нам собрать в полном объеме необходимые корма для скота.

Немалый потенциал для развития вижу в туристической сфере. К сожалению, мы не попали в безвизовую зону для индивидуальных туристов, но групповые к нам могут приезжать. Чтобы принять их, необходимо построить новые гостиницы и точки общепита. И с тем, и с другим у нас пока дефицит. Например, в Новогрудке работает только одна гостиница. Для строительства инфраструктуры планируем привлекать и частный бизнес, и инвесторов. Кроме того, нужно решить вопрос с убыточными предприятиями. Их в районе немного – всего 6–7, но они есть.

– Сергей Александрович, по первому образованию вы зоотехник. С 1989 года на разных должностях работали в сельском хозяйстве. Оцените профессионально результаты уходящего года в этой отрасли.

– За девять месяцев мы сработали неплохо. Производство молока увеличилось на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составило 59,4 тыс. тонн. На 321 килограмм увеличился средний удой молока от коровы и перешагнул пятитысячный рубеж. Выросло производство мяса говядины и свинины – на 3,6%.

На 1 октября намолочено 75,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе. Это на 21% больше уровня прошлого года. Урожайность возросла на 6,5 центнера с гектара и составила 39,6 центнера. Есть положительная динамика в производстве маслосемян рапса, кормов. Как итог – темп роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах за январь –сентябрь 2019 года – 110,1%.

– Назначая вас на должность, Президент поручил обратить особое внимание на промышленность. Что изменилось в ней с начала года?

– Промышленность – ведущая отрасль для Новогрудского района. Поэтому, конечно же, ей уделяем особое внимание. В районе 10 крупных предприятий. И в этом году они показывают неплохие результаты: за 9 месяцев произведено продукции на сумму 264,5 млн рублей – это 112,3% к соответствующему периоду 2018-го.

В этом году многие предприятия провели большую работу. В частности, филиал "Новогрудские дары" ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" увеличил объемы производства и экспорта продукции. Не сдает позиций Новогрудский завод газовой аппаратуры – развивающееся инновационно ориентированное предприятие. Ассортимент его продукции – широчайший, он не ограничивается только лишь бытовыми, газовыми и автомобильными баллонами.

В районе есть такие перспективные частные компании, как СП "Леор Пластик", которое производит овощные салаты, перерабатывает рыбу и морепродукты, и "ПровитБел", нацеленное стать лидером в сегменте предприятий, выпускающих продукты быстрого приготовления: замороженные полуфабрикаты и овощные смеси. Обе компании активно работают на экспорт. В этом году закончилась реконструкция кондитерского цеха филиала "Новогрудский хлебозавод" ОАО "Гроднохлебпром". Это позволило увеличить объем производства пряников, коврижек и печенья на 22,2%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного хранения – на 75%.

Сейчас перед нами стоит задача обеспечить более эффективную работу двух предприятий – ОАО "БелКредо" и Новогрудского завода металлоизделий. На первом в этом году начнем модернизацию швейного производства – финансирует ее Белорусский инновационный фонд. А для проведения модернизации на втором ищем инвесторов. Уже сейчас идут переговоры с несколькими.

– Чем для них привлекателен Новогрудский район?

– До недавнего времени инвесторов больше всего интересовала ветроэнергетика. Но после изменений в законодательстве это направление стало невостребованным. Наиболее важны для района инвестиции в промышленность – конкретно в дерево- и металлообрабатывающую отрасли. В этом году на участке свободной экономической зоны "Гродноинвест", которая находится в Новогрудке, начало работать деревообрабатывающее предприятие с нидерландским капиталом. Сейчас также идут переговоры с потенциальными инвесторами из Польши – они заинтересованы в открытии производства удобрений, а в дальнейшем нацелены на продвижение белорусской техники на европейский рынок. Сильной стороной Новогрудского района считаю привлечение грантов в материально-техническую помощь. Завершается реализация проекта Европейского союза и Новогрудского райисполкома "Развитие возобновляемых источников энергии в Новогрудском районе – дорожная карта для экологически чистой территории". Закончена реконструкция системы горячего водоснабжения с использованием тепловых насосов и солнечных тепловых панелей для районной больницы. В начале 2020 года на ней установят фотоэлектрические панели. Есть и другие примеры проектов, где задействованы гранты.

– В начале октября Новогрудок отпраздновал 975-летие. Мы были на том празднике и видели яркие театральные постановки об истории города – от времен Миндовга и Ярослава Мудрого до современности. А какие особо значимые культурные события еще впереди?

– Так вышло, что до назначения председателем Новогрудского райисполкома я никогда не бывал в здешних местах. Но за год успел хорошо изучить город и могу точно сказать: Новогрудок – историческое место, сохранившее свой неповторимый колорит. Мы постараемся показать его гостям. Уже в самом начале 2020 года приглашаем всех на рождественские праздники – принять участие в духовно-просветительском марафоне "Рождественские встречи" в агрогородках района, на территории которых нет храмов. Обязательно приезжайте на главное событие года – празднование 75-летия Великой Победы.

Елена ИВАШКО, газета "7 Дней"

Справка БелТА:

Новогрудок – один из наиболее посещаемых провинциальных городов Беларуси. За 10 месяцев этого года принял около 40 тыс. туристов, в том числе зарубежных. Любят здесь гостить и россияне, и литовцы, и поляки.

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