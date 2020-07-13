Пожарное депо планируют построить в витебском микрорайоне Билево

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В витебском микрорайоне Билево в ближайшие годы планируют построить пожарное депо, сообщил сегодня на брифинге в преддверии профессионального праздника начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

В декабре 2016 года в Билево был создан пожарный аварийно-спасательный пост. Но микрорайон развивается, и потребность в большем числе спасателей растет. "Уже выбрана площадка, есть здание, разрабатывается проектная документация. В Билево планируем возвести большой комплекс с полигоном, стадионом, где спасатели будут отрабатывать различные мероприятия. Также местные жители смогут приходить на наши спортплощадки и заниматься, наблюдать за тренировками сотрудников", - отметил Сергей Мелешкин.

Он добавил, что в этом году рассчитывали построить пожарное депо в микрорайоне Аэродром в Полоцке. Но пандемия изменила планы - бюджетные деньги пошли на другие цели. В следующем году облисполком и спасатели намерены вернуться к этому проекту. С начала нового учебного года в Новополоцке откроется третий в области центр безопасности. Сюда будут приезжать дети из соседних районов, но в планах открыть подобные площадки в каждом райцентре.

Начальник областного управления МЧС добавил: витебские спасатели реализуют два международных проекта. По первому на 150 тыс. евро будет закуплено оборудование для ликвидации происшествий на воде. По второму планируют приобрести вездеход. Техника поможет во время поиска людей, которые заблудились в лесу, на болотах. В областном управлении МЧС создан специальный отряд для таких случаев.

В Витебской области за шесть месяцев этого года количество пожаров сократилось на один (с 460 до 459) по сравнению аналогичным периодом 2019-го. На пожарах погибли 56 человек (почти 70% из них были пьяны), что на 12 жителей больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудники МЧС региона спасли 83 человека (на пожарах, при ДТП, на воде и в других внештатных ситуациях).-0-