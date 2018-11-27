27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожарный аварийно-спасательный пост построят в поселке Сопоцкин у Августовского канала. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, передает корреспондент БЕЛТА.

На обсуждение сессии Гродненского областного Совета депутатов вынесены два проекта международной технической помощи по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, финансируемой Европейским союзом.

"Программа направлена на создание безопасных условий для граждан, проживающих на приграничных территориях. Один из проектов, в частности, предусматривает строительство пожарного аварийно-спасательного поста в поселке Сопоцкин Гродненского района, а также приобретение спасательной техники, в том числе и автомобиля", - рассказал Александр Ясев.

Второй проект под названием "Совместные инициативы по повышению безопасности трансграничной области в случае экологических и химических катастроф" также реализуется совместно с польскими партнерами. Благодаря ему будет приобретен коленчатый подъемник с высотой подъема не менее 50 м, автомобиль с прицепом и нефтесборное оборудование со спасательными инструментами. Реализация проектов запланирована на 2019-2020 годы.

Гродненское областное управление МЧС активно работает в сфере трансграничного сотрудничества. В 2019 году будет реализован проект, направленный на реконструкцию учебно-тренировочного комплекса по подготовке спасателей в Гродно.-0-