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06 мая 2020, 18:14

Пожелания за сотни километров - губернатор Гомельской области поздравил ветеранов по телефону

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6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы по телефону, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня личные поздравления от губернатора получили шесть участников Великой Отечественной войны. Геннадий Соловей искренне приветствовал ветеранов, интересовался, чем может помочь, достаточно ли внимания уделяют им на местном уровне.

Первой на связи была Анна Ивановна Беляй из Турова Житковичского района. 16-летней девчонкой после окончания медучилища она добровольно ушла на фронт в 1941 году. Была направлена медсестрой санитарной части полка, дислоцировавшегося в Лунинецком районе. Всю войну прошла с 179-м медсанбатом, который всегда стоял в 8-10 км от передовой. Победу Анна Ивановна встретила в Кенигсберге. Домой вернулась с двумя ранениями. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, многочисленными медалями. После войны продолжала работать по медицинской линии: 52 года трудилась операционной медсестрой в туровской больнице. Вместе с мужем поставили на ноги троих детей. Своим достоянием Анна Ивановна считает шесть внуков и восемь правнуков.

Геннадий Соловей пожелал жительнице Полесья крепкого здоровья и благополучия.

"Не забывают нас, ветеранов! Спасибо за это! Сделали новый забор, покрасили. На днях вручили юбилейную медаль, продуктовые наборы. Самое главное для нас - это внимание", - рассказала в ответ ветеран. В завершении разговора губернатор обещал приехать в сентябре на ее 95-летие, если она пригласит.

Иван Дмитриевич Кондрусев из агрогородка Поколюбичи Гомельского района в свой 101 год в курсе основных событий в регионе и стране, читает прессу, смотрит телевизор. День Победы чтит как великий праздник. В рядах Советской Армии с 1939 года воевал на Финском фронте. Начало Великой Отечественной войны встретил в Новогрудке, участвовал в формировании медсанбата. Служил ассистентом хирурга в передвижном госпитале. С 1944 года после ранения - участник партизанского движения, освобождал БССР. В январе 1945 года лейтенант медицинской службы Кондрусев, фельдшер 2-го дивизиона 814-го артиллерийского полка 274-й стрелковой дивизии, вынес с поля боя 20 однополчан. Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Несмотря на почтенный возраст, Иван Кондрусев следит за новостями. Знает, что близится к завершению строительство мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Он тепло поблагодарил губернатора, поддержавшего инициативу создать мурал с портретом известного партизана Емельяна Барыкина на многоэтажке в Гомеле по улице, носящей имя Героя Советского Союза. "Благодаря таким проектам будет жить народная память. В этом плане показательно, что накануне 75-й годовщины Великой Победы люди привозят к еще незавершенному мемориальному комплексу в Оле цветы. Это многого стоит", - сказал председатель облисполкома.

Геннадий Соловей заверил, что вопросы, которые обсуждали при встрече с Иваном Дмитриевичем год назад, держит на контроле. Специалисты продумывают, как по предложению ветерана в течение нескольких лет создать мемориал партизанам и подпольщикам.

Участник Великой Отечественной войны, партизан отряда "Славный" Алексей Пимонов также сердечно поблагодарил за значительную работу властей по сохранению памяти о событиях военных лет. Алексей Иванович удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей "За боевые заслуги", "За Победу над Германией" и других наград.

С благодарностью приняла теплые пожелания крепкого здоровья и благополучия Аэлита Ивановна Самсонова - уроженка российского Орла. К началу войны она успела окончить семь классов. В июле 1941-го добровольно вызвалась служить санинструктором сначала в Орле, затем была переведена в госпиталь под Воронежем, откуда ее демобилизовали как малолетнюю. Потом работала токарем, сверловщицей на военном заводе в Ташкенте. В августе 1943 года ее призвали в армию. Служила медсестрой в госпитале. Победу встречала в Берлине.

Двойные поздравления принимал Михаил Михайлович Гирилович из Жлобинского района. Вчера ему исполнилось 93 года. В военное время был партизаном отряда имени Фрунзе Журавичской бригады. В 1944 году отряд воссоединился с войсками Красной Армии в брянских лесах. Затем был направлен в 40-й учебный полк. В мирное время до 1951 года Михаил Гирилович служил на Балтийском флоте, а следующие 39 лет трудился в локомотивном депо Жлобина. Награжден орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями.

Бодрым голосом на приветствие губернатора ответил ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Михаил Ефимович Шульман из городского поселка Озаричи Калинковичского района. После войны он 50 лет работал в Озаричском лесничестве.

Геннадий Соловей отметил, что в другое время прибыл бы лично, однако в сложившейся эпидемиологической ситуации, чтобы поберечь представителей старшего поколения, решено поздравить их по телефону. Встречи обязательно будут, но позже.-0-

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