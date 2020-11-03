Прах Змитрока Бядули перезахоронили в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония перезахоронения праха известного белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядули прошла сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Прощание с классиком проходило в филиале музея истории белорусской литературы "Белорусский домик". В этом доме он жил и работал с 1914 по 1918 год. В 1941 году Змитрок Бядуля уехал в эвакуацию и умер в 1941 году около города Уральска (Казахстан), где был похоронен на городском кладбище.

"Я чувствую огромное облегчение, радость и скорбь. Его тело наконец-то предано родной земле. Мне было семь лет, когда умер отец. Я все прекрасно помню, но некоторые ситуации, как это обычно бывает в стрессовых ситуациях, записываются, как фотографии. Для меня самым главным было - читать об отце именно воспоминания, а не работы по его произведениям. В них было разное отношение к отцу, но все это, как детали, собирается в насыщенный образ", - сказал сын писателя Ефим Плавник.

Как отметил директор Государственного музея истории белорусской литературы Михаил Рыбаков, символично, что именно в год 75-летия Великой Победы Змитрок Бядуля вернулся на родину. Кроме того, перезахоронение прошло в день смерти писателя", - подчеркнул он.

По словам Михаила Рабакова, это была не первая попытка по возвращению Змитрока Бядули в страну, однако именно эта увенчалась успехом. "Всему свое время, и это время настало. Конгломерация усилий, в том числе государства, общественности, Фонда имени Марии Магдалены Радзивилл, который возглавляет Александр Сапега, - все это дало результат, - обратил внимание Михаил Рыбаков. - Более того, к этому подключились соотечественники, которые проживают в Казахстане. Такая практика эксгумации и возвращения останков известных деятелей для Казахстана - нетипичный факт. Тем не менее их сторона положительно отреагировала на инициативу и оказала содействие в решении вопросов".

Заведующая отделом филиала "Беларуская хатка" Татьяна Лобода рассказала, что это была довольно сложная процедура, поскольку затрагивала две страны. "Пласты земли сдвигаются, - отметила она, - и, когда раскапывали могилу, оказалось, что захоронение немножко подвинулось и находилось дальше, чем само надгробие. Прах тщательно загерметизировали и на самолете переправили в Беларусь".

Для перезахоронения останков писателя рассматривались три площадки, однако наиболее удачной стало Восточное кладбище Минска. Здесь захоронены многие выдающиеся литераторы, как, например, Владимир Короткевич, Василь Быков.

Торжественная церемония состоялась благодаря организационной поддержке Министерства информации, Министерства культуры, Мингорисполкома, Фонда имени Марии Магдалены Радзивилл, Государственного музея истории белорусской литературы и почитателей таланта белорусского писателя.

Змитрок Бядуля (Самуил Ефимович Плавник) родился 23 апреля 1886 года в деревне Посадец Логойского района Минской области. Вместе с Янкой Купалой работал в газетах "Наша ніва", "Савецкая Беларусь", был редактором детского журнала "Зоркі" и краеведческого - "Наш край". Переводил с идиша и украинского языка.-0-