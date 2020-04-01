1 апреля, Глубокский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Выборочный сев ранних зерновых и зернобобовых культур начался практически во всех районах Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Сейчас в области подготовлена почва к севу на 18 тыс. га. Основной упор сделан на вспашку. "Практически во всех районах Витебской области начали выборочный сев ранних зерновых и зернобобовых, посеяно 9,2 тыс. га. К старту выборочного сева готовятся приступить в Браславском и Россонском районах, но капризы погоды не дают спокойно работать аграриям", - отметили в комитете.

Весенние полевые работы набирают темп в северном регионе. В выборочном севе одним из лидеров стал Глубокский район. В этот период трудятся и молодые механизаторы, среди которых в районе стартовал профессиональный конкурс.

В одном из крупнейших хозяйств района СУП "Мерецкие" работает Денис Федоров. Парень не первый раз участвует в конкурсе, был и победителем. Ответственный специалист трудится на мощном BELARUS3522, эту технику он получил два года назад. "В сельском хозяйстве трудился мой дедушка. Пошел по его стопам после окончания Глубокского профлицея и не жалею. Сейчас активно работаем на полях, только мороз иногда мешает", - отметил Денис Федоров.

В районе лучших по профессии будут выбирать в трех номинациях: подготовка почвы, внесение удобрений и сев. В конкурсе участвуют 20 человек. Сельхозпредприятие ОАО "За Родину" представляет 26-летний Игорь Туронок, который сегодня сеял зернобобовые. "Люблю работать на земле. Еще с 10 лет меня отец к этому приучал, возил на тракторе, а потом и давал самому управлять. Пока в конкурсе не побеждал, но стараюсь и иду к этому", - добавил он.

Зерновой клин Витебской области в этом году составит 450 тыс. га, включая 213 тыс. га озимых зерновых и 75 тыс. га бобовых. Площадь крестоцветных займет 110 тыс. га (58 тыс. га озимых), под лен отведено 13 тыс. га, картофель - 2 тыс. га, кукурузу на силос - 90 тыс. га, овощи - почти 0,4 тыс. га.-0-

Фото Александра Хитрова