Практики сохранения нематериального культурного наследия представят на семинаре в Гродно

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лучшие практики сохранения нематериального культурного наследия Гродненщины представят на республиканском семинаре-практикуме для работников культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Республиканский семинар-практикум "Региональная народная культура: выявление, сохранение и трансляция в современную среду" пройдет в Гродненском и Лидском районах 1 и 2 апреля. Его участниками станут около 40 человек со всей страны - руководители отделов и центров культуры, специалисты, в том числе работающие в сфере сохранения нематериального культурного наследия.

Программа семинара насыщена практическими мероприятиями. "Гостей ждут мастер-классы по традиционным ремеслам и бытовым танцам, экскурсия в нашу лабораторию ткачества", - рассказали в Гродненском областном методическом центре народного творчества.

Познакомятся участники семинара и с положительными примерами сохранения традиционной народной культуры в Гродненском районе, узнают об опыте развития туризма на основе этого направления. Они побывают в уникальном музее писанки в поселке Сопоцкин, посетят музей деревянных музыкальных инструментов в Одельске, которые изготавливает мастер Марьян Скромблевич. В этом местечке запланированы также мастер-класс по бытовым танцам и дегустация одельской региональной кухни - одного из элементов нематериального культурного наследия Беларуси.

Во второй день семинара участники познакомятся с направлениями деятельности отдела ремесел и традиционной культуры Лидского центра культуры и народного творчества. Запланированы презентация и дефиле традиционных народных костюмов.

Мероприятие проводится для обмена профессиональным опытом и творческими идеями, популяризации региональных особенностей традиционной нематериальной культуры региона.-0-