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18 июня 2021, 14:45

Правнучка Рокоссовского примет участие в акции "Сад памяти" в Бресте

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал международной акции "Сад памяти" состоится накануне Дня всенародной памяти и скорби в Бресте, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель международного протокола Центрального комитета БРСМ Олеся Сазанкова.

"Актив БРСМ, участники белорусских студенческих отрядов, волонтеры движения "Доброе сердце" совместно с представителями всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Российского союза молодежи примут 21 июня участие в финальных мероприятиях международной акции "Сад памяти". Молодежь Союзного государства высадит на территории, прилегающей к мемориальному комплексу "Брестская крепость", хвойные деревья в память о героях Великой Победы, погибших во время Великой Отечественной войны, - рассказала Олеся Сазанкова. - В закладке хвойной аллеи примут участие почетные гости из России. Среди них правнучка дважды Героя Советского Союза, маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, а также ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Беларуси Абрам Миркин. Ветеран, отметивший в прошлом году вековой юбилей, мечтает побывать в памятную дату 22 июня в Бресте, а также посетить школу, которую он окончил в Хотимске в 1940 году. К слову, Абрам Израилевич нашел в интернете места гибели всех членов семьи, собрал в архив историю семьи и обещает оставить его внукам".

Финальные мероприятия международной патриотической акции "Сад памяти" пройдут в первый день Недели молодежи в Беларуси. Программой запланированы открытый диалог "Мы помним, мы гордимся", а также церемония подписания соглашения между БРСМ и движением "Волонтеры Победы".

По словам руководителя международного протокола ЦК БРСМ, молодежь Беларуси и России создаст в Бресте уникальную инсталляцию "Холмские ворота Брестской крепости". "Легендарные Холмские ворота являются главным символом Брестской крепости и ее героической обороны советскими воинами в 1941 году. Это "полотно" размером 10х12 кв.м будет "соткано" более чем из 20 тыс. горящих свечей и лампад в рамках международного патриотического проекта "Огненные картины войны". К слову, время нанесения рисунка и установки свечей художником займет порядка 5 часов, еще около 1,5 часа волонтеры будут зажигать свечи и лампады с надписью "Брест помнит". По задумке организаторов "Огненная картина войны" будет видна с высоты птичьего полета около 4 часов", - отметила она.

Международная акция "Сад памяти" - проект всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы по высадке 27 млн деревьев в странах СНГ и других в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Он стартовал в 2020 году. Предложение "Волонтеров Победы" о проведении финальных мероприятий международного проекта в Бресте поддержали президенты Беларуси и России во время участия в акции "Сад памяти" в июне 2020 года после окончания церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.-0-

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