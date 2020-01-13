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13 января 2020, 18:46

Праздник красоты для подопечных Белорусского детского хосписа и их мам организуют 14 января

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подопечные Белорусского детского хосписа и их мамы попробуют себя в роли моделей во время благотворительной акции 14 января в Национальной школе красоты, сообщили БЕЛТА организаторы.

В модных показах и фотосессиях поучаствуют 15 детей разных возрастов вместе со своими мамами. "Цель нашей акции - воплотить мечты малышей и их родителей, прикоснуться к миру моды и красоты, самим взойти на подиум. Для этого преподаватели школы проведут мастер-классы по дефиле, фотопозированию, хореографии, актерскому мастерству. Приглашенные визажисты и парикмахеры создадут участникам образы, стилисты помогут подобрать трендовые луки", - рассказала специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты Дарина Михалевич.

В распоряжении начинающих моделей будут аксессуары от белорусских дизайнеров. И каждая леди сможет примерить корону Королевы красоты. В завершении всех ждет фотосессия.

Общественная благотворительная организация "Белорусский детский хоспис" - негосударственная и некоммерческая структура, которая оказывает медицинскую, психологическую, социальную и духовную помощь семьям, воспитывающим детей с ограничивающими срок жизни и угрожающими жизни заболеваниями. Основанная в 1994 году, она помогает детям, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь - облегчить боль, оказать психологическую поддержку, внести новые краски в их жизнь. Доброе слово, улыбка, искренняя беседа, возможность быть выслушанным - это спасает не меньше уколов и капельниц. Выстроенная система позволяет каждому неизлечимо больному ребенку получать необходимую помощь в том месте, где он этого хочет: дома или в больнице. Бригада выезжает не только к жителям Минска и области, но и к семьям, живущим в радиусе 300-400 км от столицы. Те, кто проживает за пределами этой территории, могут получить квалифицированную медицинскую консультацию по телефону.

Благодаря строительству на благотворительной основе нового здания в поселке Опытный Минского района детский хоспис смог вместить больше подопечных. "По всей Беларуси у нас их около 500, а в самом Минске - почти 50 семей", - отметила PR-специалист Белорусского детского хосписа Юлия Барт.-0-

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