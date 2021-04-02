Праздник писанки отметят в Гродненском районе 11 апреля

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный, пятый праздник писанки отметят в поселке Сопоцкин под Гродно 11 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

"В этом году впервые развернется музей под открытым небом с десятками арт-объектов. На площади появятся огромные писанки разных цветов и размеров с узорами агрогородков, созданные учреждениями культуры Гродненского района. Приглашаем гостей посетить и пасхальный сад, повесить писанку с пожеланием или игрушку на дерево", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Лучшие мастера района научат гостей праздника создавать писанки, традиционные ляльки, креативные сувениры из соломы. Детям расскажут, как создавать пасхальных голубков. Кроме того, гостям предложат поучаствовать в конкурсе "Самое крепкое яйцо Пасхи".

Победителя определят по итогам традиционных боев вареными яйцами. Пройдет и первый чемпионат по метанию яиц, запланирован квест "Погоня за писанками". На протяжении праздничного дня на сцене актового зала культурно-туристического центра будут выступать коллективы из Гродненского и соседних районов.

"Специально к празднику появятся новые фотозоны для любителей селфи. Пожалуй, самая интересная из них - трехметровая главная праздничная писанка. Специально к празднику ее украсят несколькими десятками меньших писанок из всех агрогородков района. Каждая писанка будет отображать брендовые мероприятия того или иного населенного пункта. Благодаря ей гости смогут спланировать маршруты следующих путешествий", - подчеркнули организаторы праздника.

К слову, праздник писанки станет и открытием туристического сезона в Гродненском районе. Во время него запланирована презентация культурно-туристической акции "10 причин посетить Сопоцкинский край" с выдачей паспортов туриста и флаеров.

Поселок Сопоцкин интересен не только своим расположением рядом с Августовским каналом. Местная технология изготовления пасхальных яиц - писанок - внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как элемент нематериального культурного наследия. Здесь действует и уникальный музей писанки с более чем 1,5 тыс. экспонатов, а на протяжении нескольких лет отмечают и тематический праздник.-0-