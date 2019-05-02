Праздник писанки отметят в Гродненском районе

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник писанки отметят в поселке Сопоцкин под Гродно 4 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Интересно и познавательно провести время можно будет всей семьей. Площадка перед Сопоцкинским культурно-туристическим центром превратится в огромную ярмарку, на которой представят изделия декоративно-прикладного искусства, пасхальную выпечку. На протяжении всего дня для гостей праздника будет открыт уникальный музей писанки, где можно будет увидеть сотни пасхальных яиц, декорированных в различных техниках. Всем желающим расскажут, покажут и предоставят возможность самим создать сопоцкинскую писанку.

"Пройдут выставка пасхальных панно, открыток, дефиле детских головных уборов, будут организованы пестрящие всеми цветами радуги фотозоны. Кроме того, дети смогут поучаствовать в увлекательном квесте и фото-кроссе", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Помимо познавательной составляющей, запланирована обширная культурная программа. Перед зрителями выступят лучшие коллективы любительского творчества Гродненского района.

Ярким интерактивным событием праздника станет массовое создание большого яйца-писанки.-0-