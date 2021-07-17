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17 июля 2021, 19:36

"Праздник в Гродно переносится" - Караник рассказал о последствиях стихии в регионе

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал сегодня журналистам о последствиях стихии в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно за 20 минут выпало почти две декадные нормы осадков. По словам губернатора Гродненской области, из-за последствий стихии пришлось отменить некоторые праздничные мероприятия в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и приуроченное к этой дате центральное событие - открытие моста Восточный.

"Предпринятые в прошлый раз мероприятия позволили сохранить в целостности дорожное полотно. Но пострадали склоны, где-то требуется промывка ливневой канализации, поэтому открывать мост, когда на нем еще будет работать тяжелая техника и ликвидировать последствия этого ливня, небезопасно", - подчеркнул Владимир Караник.

Открытие моста планировалось сопроводить красочным концертным шоу, однако аппаратура оказалась под дождем. "В этих условиях мы не можем гарантировать безопасность наших граждан, потому что возможны короткие замыкания, проблемы с электричеством. Когда идет речь о безопасности граждан, компромиссы недопустимы, - заявил губернатор. - Поэтому принято решение не об отмене, а переносе праздника. Все участники восприняли эту ситуацию с пониманием".

Стихия затронула не только областной центр, но и другие районы в регионе. Везде идет обследование дорог и мостовых сооружений. "МЧС фиксирует многочисленные обращения о поваленных деревьях, подтопленных подвалах, домовладениях. Помощь оказывается своевременно. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил председатель облисполкома.

О последствиях разгулявшейся в области стихии Владимир Караник доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации главное - безопасность людей. "Президент отметил, что если есть малейшее сомнение в безопасности собравшихся (а мы подтвердили, что такие сомнения есть), то праздник необходимо отменять. Мы его делаем, чтобы люди получили удовольствие, а не чтобы создать красивую картинку", - обратил внимание губернатор. Торжественное открытие моста и объездной дороги состоится позже, и Президент пообещал принять участие в этом мероприятии.

По словам Владимира Караника, устранение имеющихся повреждений, работа по дополнительным проектным решениям и подготовка мероприятия займут около двух недель.

"Мост готов и абсолютно безопасен. Но движения по нему пока не будет: в ближайшие несколько дней будет интенсивно работать тяжелая техника - подвоз песка, работы по бетонированию, разбор имеющихся завалов и восстановление откосов и уклонов", - пояснил губернатор.

Как сообщалось, к очередной годовщине освобождения Гродно планировалось открыть автомобильный мост Восточный через Неман и объездную дорогу. Этот мост - один из самых высоких в стране. Высота над уровнем Немана - около 32 м. Длина объекта составит около 240 м, ширина - 17,5 м. Проектом предусмотрены две полосы движения в каждую сторону.

Рядом есть Румлевский мост, его проектная пропускная способность - 2300-2500 машин в час. Уже на протяжении пяти лет он работает с пропускной способностью около 3250 авто в час. Поэтому на этом участке появляются неизбежные пробки, особенно в часы пик.

Построить новый автомобильный мост через Неман хотели еще во времена СССР. Но тогда технологии и опыт проектных институтов не позволял этого сделать. "Это, действительно, долгожданный проект", - подытожил председатель Гродненского облисполкома.-0-

Фото Максима Гучека, Сергея Шелега

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