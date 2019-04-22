Предложения более 80 организаций ждут минчан на ярмарке вакансий 25 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск 25 апреля присоединится к общереспубликанской ярмарке вакансий и проведет мероприятие "Найдем работу вместе" в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В мероприятии примут участие более 80 организаций города различных сфер деятельности (промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и др.). В течение трех часов - с 10.00 до 13.00 - они будут знакомить соискателей с предлагаемыми вакансиями, расскажут об условиях труда и оплате.
Также посетители смогут проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела, получат информационные материалы об услугах, предоставляемых органами государственной службы занятости населения, буклеты с рекомендациями по поиску работы и составлению резюме, специализированные печатные издания с актуальными вакансиями.
Для удобства работа ярмарки будет поделена на семь тематических секций: для желающих открыть свое дело; для молодежи и тех, кто ищет подработку; для людей с инвалидностью; для желающих переобучиться с гарантированным трудоустройством; нацеленных на карьерный рост и обучение на предприятии; соискателей временных и сезонных работ; нуждающихся в социально-психологической консультации и профессиональной помощи психолога.
По итогам ярмарки пройдет круглый стол, посвященный тенденциям на рынке труда столицы, организации временной трудовой занятости учащейся молодежи, вопросам соблюдения нанимателями требований законодательства о занятости.-0-
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