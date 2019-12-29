29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предновогодний фестиваль огня и света прошел в Речице 28 декабря.

Мероприятие в таком формате впервые прошло на открытой площадке летнего амфитеатра. Жителям и гостям города показали уникальное действо со сложными трюками, элементами театрализации и использованием пиротехники.

В основе концепции фестиваля - яркие выступления укротителей огненной стихии, конкурсы, танцы и другие развлечения.

Красивым завершением вечера стала зрелищная акция. Зрителям предложили стать участниками флешмоба бенгальских огней, искры которых озаряли темноту под любимые рождественские мелодии.-0-

Фото Сергея Холодилина