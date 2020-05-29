Предприятия Бреста выделяют транспорт для медиков

29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте предприятия и организации предоставляют свой транспорт для передвижения медицинского персонала, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Для обеспечения беспрерывной работы медицинских учреждений Брестский горисполком принял решение задействовать транспорт сторонних организаций. На предложение откликнулись предприятия различных форм собственности. Так, свою технику во временное распоряжение медикам передали "Санта Импекс", "Брестгазоаппарат", "Савушкин продукт", Брестский мясокомбинат, городское ЖКХ и другие.

В поликлиники и больницы областного центра направлены 13 автомобилей. Они нужны для оперативной работы медперсонала, передвижения дежурных и участковых врачей. "Специальная техника организаций здравоохранения используется для оказания экстренной и неотложной помощи, помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями, - сказал Вадим Кравчук. - Все с пониманием относятся к тому, что медучреждениям сейчас нужна дополнительная помощь. Руководители предприятий берут на себя социальную ответственность. Особенно это касается крупных компаний с многочисленным коллективом".

Первый зампредседателя горисполкома добавил, что серьезное внимание уделяется санитарной обработке общественного транспорта, который ежедневно перевозит около 180 тыс. пассажиров. Салоны автобусов и троллейбусов перед каждым выходом на маршрут дезинфицируют. В том числе специальным раствором протирают сидения, поручни, валидаторы.-0-