Предприятия Брестской области в январе-сентябре увеличили экспорт на 22%

18 ноября, Малорита /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Брестской области в январе - сентябре этого года увеличили экспорт товаров на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика устояла. Прошлый год мы закончили с темпом роста 104%. В этом году за девять месяцев добавили больше 20%. В таких условиях очень хороший показатель. Белорусские предприятия увеличивают свой экономический потенциал, они заметны на мировом рынке", - подчеркнул Юрий Шулейко. К слову, чуть больше половины в экспорте Брестской области занимают поставки сельхозпродукции и продуктов питания.

Предприятия диверсифицируют рынки сбыта. Примерно на 50% вырос экспорт в Украину и Кыргызстан, на 40% - в Узбекистан, Молдову и Армению. Активнее пошли поставки в страны ЕС. Например, в Швецию их объем вырос почти в четыре раза, в Бельгию - на 82%, Нидерланды - на 75%. Ощутимо производители региона прибавили в сотрудничестве с Германией, Италией, Норвегией, Польшей, Францией. Заказчикам в ЕС отгружают мебель, детали из пластмасс и профили ПВХ, масло соевое и рапсовое, одежду и игрушки, щепу, пеллеты и другие товары.

Чтобы закрепиться на внешних рынках и открыть новые, предприятия области в том числе модернизируют производство, расширяют и обновляют ассортимент. "Не стоим на месте. Серьезно модернизируются наши бренды - переработчики молока и мяса. "Кобринские сыры" установили новое оборудование для увеличения производства. В этом списке "Савушкин продукт", "Санта Бремор". Мясокомбинаты добавляют в увеличении технического потенциала, расширении. Строим большой логистический центр Брестского мясокомбината в Кобрине", - привел несколько примеров Юрий Шулейко.

Экспорт услуг в январе - сентябре в Брестской области увеличился на 60% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Наибольший рост отмечается в ремонте оборудования и транспорта.-0-