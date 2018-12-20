Предприятия-экспортеры туруслуг Гомельской области с начала года заработали $15,5 млн

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия-экспортеры туристических услуг Гомельской области заработали $15,5 млн с начала 2018 года. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский на коллегии по роли региональных экспортеров и иных субъектов в развитии туризма в районах и области, передает БЕЛТА.

"В общую копилку региона экспортеры туруслуг внесли $15,5 млн. На достижении этого результата сказалось несколько факторов. Это продление до 30 дней безвизового режима пребывания иностранных граждан, а также правильно расставленные приоритеты на те виды туризма, которые позволяют загрузить гостиничные комплексы и объекты общепита. В этом году мы сделали акцент на деловом, спортивном и медицинском туризме", - пояснил начальник управления. По его словам, фактически на сегодня в области выстроен тот фундамент, который позволит и дальше развиваться в этом направлении.

В нынешнем году на территории юго-восточного региона было много мероприятий, связанных с его экономическим потенциалом: форумы, семинары, встречи, визиты делегаций. Проходили чемпионаты Европы, международные спортивные старты, крупные республиканские соревнования, в том числе открытые первенства, на которые приезжали иностранные делегации.

Отдельно обозначил Денис Езерский значение медицинского (оздоровительного) направления. Санатории и здравницы области занимают львиную долю в экспорте туризма региона. Одна из побед года, по его мнению, признание санатория "Машиностроитель" одним из лучших в республике.

Зарубежных путешественников в Гомельской области привлекает также промышленный, религиозный и агроэкотуризм. "Продолжаем развивать наши агроусадьбы, агробизнес. Они важны не только в плане занятости населения, но и добавляют своеобразную изюминку региону, - отметил Денис Езерский. - Они дислоцируются вокруг интересных мест, посещение которых включается в общую программу пребывания туристов. Сегодня, останавливаясь в агроусадьбе, человек может не только отдохнуть и уединиться на лоне природы, но и посетить историко-культурные, зрелищные и другие объекты".

Передовым в раскрытии и подаче туристического потенциала на коллегии назван опыт Житковичского района. Здесь востребован паломнический (религиозный) туризм к местным святыням. Привлекает иностранных и белорусских любителей приключений также агро- и охотничий туризм. В свое время предприятия района задали высокую планку-ориентир по промышленному туризму. К примеру, Туровский молочный комбинат - объект, который и сегодня в области представляют как образец построения системы промтуризма.

"Гомельская область - это уникальный регион, и мы активно работаем по его продвижению. Есть много интересных программ для туристов. Сегодня можно говорить о том, что создан продукт, который востребован и хорошо продается. И есть понимание, что это может являться своеобразным локомотивом продвижения, в том числе экономики. Надо стремиться, чтобы в ВВП страны туризм занимал не 3-6%, а 8-10%. Это все реально", - считает Денис Езерский. На следующий год области доведено задание по экспорту услуг в размере 15,6 млн, что составляет 108,3% от плана на 2018-й, намечены направления для его выполнения.-0-