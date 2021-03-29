Предприятия Гомельской области на треть увеличили экспорт продукции в КНР

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области на треть увеличили экспорт продукции на рынки КНР в 2020 году. Такие данные привел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на сессии областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Продукция гомельских предприятий востребована на рынках Китайской Народной Республики. В 2020 году с ростом на 32% в эту страну направлено товаров на $91 млн.

В целом на экспорт отправляется более 65% продукции предприятий региона. Она находит своего потребителя в 92 странах мира. В 2020 году производители юго-востока страны старались удержать свое присутствие на традиционных рынках, одновременно увеличивая объемы экспорта в страны дальней дуги. В этом направлении ушло до 30% от общего объема экспорта, что на 6,5% больше, чем в 2019 году.

"Наша область является индустриальным лидером в республике. За 2020 год произведено промышленной продукции на сумму более Br22 млрд. По производству продукции в расчете на 1 жителя регион уверенно держит первое место. Вклад области в суммарный экспорт республики составил почти $4 млрд, или 13%", - отметил Геннадий Соловей.

По словам губернатора, Гомельская область вносит весомый вклад в структуру республиканских объемов производства. По итогам 2020 года это более 10% валового внутреннего продукта страны, 14% инвестиций в основной капитал, 19% промышленного и около 15% сельскохозяйственного производства, а также 12% розничного и более 7% оптового товарооборота.-0-