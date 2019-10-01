Предприятия Гомельской области намерены подписать на Форуме регионов в Житомире контракты на $40 млн

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области планируют подписать на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет 3-4 октября в Житомире, контракты на сумму более $40 млн, сообщила журналистам начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Гомельского облисполкома Алевтина Саранчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписание контрактов запланировано во время 8-го заседания белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества. Соглашения, меморандумы, договоры с украинскими партнерами на поставку своей продукции намерены заключить БМЗ, Гомельский химический завод, "СветлогорскХимволокно", "Милкавита". Всего же к переговорам на заседании присоединятся представители 13 предприятий области.

Алевтина Саранчук напомнила, что год назад I Форум регионов Беларуси и Украины принимал Гомель. По ее словам, благодаря форуму уже достигнуты положительные результаты. Так, экспорт гомельских товаров в Украину прирос на 5% как за прошлый год, так и за семь месяцев этого года. В целом товарооборот Гомельской области с регионами Украины увеличился на 11% по результатам семи месяцев 2019-го.

"Житомир - давний партнер Гомельской области, но в этом году мы обновим соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах", - отметила начальник управления.

Она рассказала, что программа предстоящего форума предусматривает много мероприятий с участием делегации Гомельского региона во главе с председателем облисполкома Геннадием Соловьем. Например, во время круглого стола обсудят тему развития речного судоходства по Днепру и проект строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района.

Гомельские предприятия, в частности "Гомсельмаш", БМЗ, "Белоруснефть", Гомельский химзавод, представят свою продукцию на выставке крупногабаритной техники. О производителях и мастерах декоративно-прикладного искусства региона можно будет узнать на ярмарке. Номера подготовили творческие коллективы области.-0-