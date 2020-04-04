Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 13 организаций уже производят одноразовые и многоразовые маски, еще 22 готовы дополнительно присоединиться. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня во время прямой телефонной линии, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Вчера промониторили ситуацию. В 78 аптеках запас масок - 10 131. Также они постепенно будут появляться в торговой сети, - сказал Анатолий Сивак. - Кроме того, только в Минске 13 организаций, которые производят около 150 тыс. масок в сутки".

Мэр столицы отметил, что, поскольку потребность в масках у населения высокая, еще 22 предприятия готовы включиться в этот процесс и выпускать многоразовые марлевые маски дополнительно. Но пока у некоторых из них нет материала, у других есть, но готовы шить только по заявкам, третьи - в процессе оформления сертификата.

"Организаций по производству дезсредств для обработки помещений у нас пять. Антисептики имеются как в аптеках, так и в торговых сетях - в общей сложности запасы составляют 29 461 штуку. Это запас примерно на 14 дней с учетом спроса", - добавил Анатолий Сивак.

Пояснил он и ситуацию с наличием парацетамола. На сегодняшний день имеется его 16-дневный запас в аптечной сети Минска - с учетом ежедневной реализации в среднем 46,5 упаковки.

Анатолий Сивак рассказал, что действующий в городе план мер постоянно корректируется с учетом обстановки. Для организаций рекомендовано переносить по возможности массовые мероприятия. Во время культурных, спортивных событий, которые все же проходят, действует специальная схема рассадки - в шахматном порядке.

Меры по дезинфекции городского общественного транспорта и объектов транспортной системы (станций, вокзалов, остановок) регламентированы уже на уровне Мингорисполкома - работы проводятся чаще и интенсивнее, заверил Анатолий Сивак. Определенных решений по использованию дезсредств "Горремавтодором" пока не принято. А вот в жилфонде эта работа теперь будет поставлена на системную основу (раньше в отдельных районах дезинфекция подъездов проводилась по заявкам жильцов).-0-