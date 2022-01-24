Предприятия на ярмарках вакансий в Витебской области предложат свыше 240 мест

24 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий пройдут до конца января в городах и районах Витебской области. Мероприятия состоятся на сайте e-vacancy.by, сообщает БЕЛТА.

Завтра, 25 января, ярмарки организуют в Докшицком и Оршанском районах. Здесь работу предложат Докшицкая ЦРБ, санаторий "Боровое", КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", Докшицкий хлебозавод. Работодатели ищут токарей, операторов станков, электросварщиков, врачей, медсестер и других специалистов.

Соискатели из Новополоцка 26 января смогут узнать о вакансиях в ОАО "Трест №16, г.Новополоцк", ОАО "СРСУ-3 г.Новополоцк" и на "Нафтане". Здесь требуются водители, программисты, токари, электромонтеры, машинисты кранов и автовышек.

В Витебске онлайн-встреча с нанимателями состоится 28 января. ОАО "Строительный трест №9, г.Витебск", "Автотранспортное предприятие №4", ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", областной диагностический центр и ТЦСОН Железнодорожного района города заявили более чем о 60 предложениях для потенциальных работников.

Еще две электронные ярмарки вакансий пройдут в последний день месяца - 31 января - в Полоцком и Чашникском районе. В последнем регионе предложат работу людям с ограниченными возможностями.

У участников ярмарок будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте gsz.gov.by.

За 12 месяцев прошлого года в службу занятости Витебской области за помощью в трудоустройстве обратились более 20 тыс. человек. Из них 9,4 тыс. граждан поставили на учет как безработных. Этот показатель по сравнению с уровнем 2020 года снизился на 9%. За январь-декабрь 2021 года 15,8 тыс. жителей региона, которые обращались в службу занятости, получили постоянное место работы. Всего на 1 января 2022 года в банке данных вакансий в Витебской области заявлены 8,9 тыс. свободных рабочих мест. По сравнению с началом прошлого года их количество выросло почти на 38%, тогда предлагали 6,4 тыс. вакансий.-0-