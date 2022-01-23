Председатель райисполкома: Конституция важна именно для обычного человека и изменяется в его интересах

23 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конституционные изменения в первую очередь ориентированы на простого человека и повышение качества его жизни. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта.

"Принятие новой редакции Конституции - историческая веха в развитии нашей страны, - отметил Сергей Михалюта. - Беларусь уже состоялась как независимое и суверенное государство. Однако мы не должны стоять на месте, необходимо развиваться и идти в ногу со временем. Поэтому сегодня возникла потребность обновить постулаты, изначально заложенные в Конституцию. Самое главное, что в проекте Основного закона не меняется принцип социальности: все те ориентиры, которые популяризируются в нашем государстве, нашли закрепление в этом документе и даже были расширены. Это говорит о том, что человек на первом месте для государства".

Сергей Михалюта подчеркнул, что долг каждого - не только поучаствовать в обсуждении проекта Конституции, но и выразить свое мнение на референдуме.

"Представителями исполнительной власти, депутатского корпуса, общественных организаций и другими заинтересованными проводится активная работа по информированию жителей района по вопросам дополнений и изменений в Основной закон, а также проведения референдума, - подчеркнул он. - Самое главное - Конституция важна именно для обычного человека и ориентирована на повышение качества его жизни. Документ изменяется в интересах народа и для него. Поэтому вокруг этой темы не должно быть информационного вакуума".

Обновленный вариант Основного закона будет вынесен на референдум 27 февраля. Предложения по изменению Конституции нашли широкое обсуждение в ходе диалоговых площадок в трудовых коллективах, учреждениях образования, молодежных и общественных организациях.-0-