Председатель участковой комиссии: трогает гражданская ответственность молодого поколения

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси трогает гражданская ответственность молодого поколения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель участковой комиссии №116 Октябрьского района Гродно Анна Саросек.

"Наша участковая комиссия принимает заявки от граждан на заказ урны для голосования с доставкой на дом в основной день. Один из гродненцев, который пришел проголосовать досрочно, оставил такую заявку для своей жены, которая совсем недавно родила и находится в декретном отпуске. Женщина пока остерегается посещать общественные места в связи с эпидемиологической обстановкой, но свой гражданский долг выполнить хочет", - рассказала Анна Саросек.

В целом же к 116 участку относится более 1,5 тыс. человек. И преобладает здесь взрослое население. Как отмечают члены комиссии, привычно получать такие заявки от пенсионеров, маломобильных жителей Гродно. Но приятно удивляет и трогает такой ответственный подход к референдуму молодых граждан.

К слову, участок находится в учебном корпусе Гродненского музыкального колледжа и возможностью проголосовать досрочно активно пользуются как студенты, так и преподаватели учреждения образования.

"С проектом Конституции я ознакомилась давно и решение для себя уже приняла. На выходных уезжаю к своим родителям в другой город, поэтому спокойно, в перерыве между занятиями, я приняла сегодня участие в референдуме. Для этого мне нужно было только спуститься на 1 этаж нашего учебного корпуса. Самое главное, что я выполнила свой гражданский долг, выразила свою гражданскую позицию", - отметила преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Гродненского государственного музыкального колледжа Людмила Семенчик.

Сегодня, как отмечают члены участковой комиссии, досрочное голосование идет очень активно. Уже проголосовало более 200 человек. Все приходят в хорошем расположении духа, настроены доброжелательно.

"В хорошем настроении, но немного с волнением я шел сегодня на избирательный участок. Голосую впервые и чувствую всю ответственность за свой выбор. Ближе всего из тех новелл, предложенных для внесения в Конституцию, для меня оказались позиции, которые касаются сохранения исторической памяти и традиционных семейных ценностей", - поделился своим мнением учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа Вадим Максимович.

Процесс голосования на участке проходит спокойно, без форс-мажоров, вопросов у граждан не возникает. Как отмечают наблюдатели, замечаний по ходу проведения досрочного голосования на участке нет. Здесь соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.-0-