Представители БелАЗа посетят своих работников, проходящих службу в армии

11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" запустило пилотный проект по работе с молодыми сотрудниками, которые проходят срочную службу в белорусской армии, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы и связей с общественностью предприятия Евгения Конон.

Основная цель проекта - встретиться с работниками завода, которых призвали в ряды Вооруженных Сил Беларуси, узнать, как они проходит службу. Первой в проекте стала витебская 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. "Руководство соединения положительно отозвалось на наше предложение. Сейчас в бригаде служат два наших работника. Они показали свою казарму, быт, рассказали о своих воинских должностях, вооружении. Один из них гранатометчик, второй - водитель МАЗа. Оба собираются после службы вернуться на завод", - отметила Евгения Конон.

Заместитель командира бригады по идеологической работе - начальник отделения идеологической работы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, гвардии подполковник Денис Кривенцов рассказал, что работники БелАЗа хорошо зарекомендовали себя за полгода службы. "Один из них стал водителем МАЗа. Его гражданская специальность "слесарь по ремонту автомобилей", полученная в колледже, а затем подкрепленная на БелАЗе, очень пригодилась при службе в нашем соединении. Человек знает, как обращаться с техникой, командование отмечает солдата с лучшей стороны", - добавил он.

На БелАЗе два раза в год проводят торжественные проводы в армию. Ежегодно 50-70 работников идут в ряды ВС.-0-