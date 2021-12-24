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24 декабря 2021, 15:41

Представители НОК Беларуси привезли новогодние подарки воспитанникам Чаусской областной школы

Фото из архива
Фото из архива
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24 декабря, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. Руководство Национального олимпийского комитета Беларуси поздравило воспитанников Чаусской областной средней школы с новогодними и рождественскими праздниками. Мероприятие стало частью программы республиканской благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Пообщаться с учащимися школы и поздравить их с наступающими праздниками приехал президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко, а также известные спортсмены - уроженцы Могилевской области. В их числе чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Богданович, Сергей Новиков, Вадим Стрельцов и Ирина Курочкина. Вместе с воспитанниками учреждения образования они увидели сказочное новогоднее представление "О непотерянном времени", а также ознакомились со спортивной и тренировочной базой школы.

Во время праздничной программы к присутствующим обратился Виктор Лукашенко, который пожелал всем в преддверии новогодних и рождественских торжеств счастья, здоровья, реализации всех планов и задумок. "Мне вдвойне приятно быть на вашем празднике, потому что Могилевская область - моя малая родина, - отметил он. - В каком бы возрасте мы ни были, всегда верим в чудеса и хотим, чтобы исполнялись наши мечты и желания. И это волшебное новогоднее время наиболее близко к тому, чтобы все осуществлялось. Не стоит забывать, что если чего-то сильно захотеть и идти к своей цели - все обязательно сбудется. Яркий тому пример - наши именитые спортсмены, которые сегодня приехали на этот праздник. Они тоже - обычные люди из простых семей и когда-то так же, как и вы, начинали свой непростой спортивный путь. Но у них было большое желание и стремление к своей мечте, которой они все-таки достигли".

Почетные гости вместе с ребятами посмотрели веселую современную музыкальную сказку, придуманную педагогами и воспитанниками школы. В роли актеров выступили сами учащиеся. Так, в постановке приняли участие более 30 человек, которые выступили в образе ярких и харизматичных сказочных персонажей. Здесь были и двое из ларца, и кикимора с водяным, и царь с конем, и хранитель времени, и даже избушка на курьих ножках. На всю подготовку ушло чуть более двух недель, и это несмотря на то, что ребята совмещали репетиции с учебой и тренировками.

"Основная идея сказки заключается в том, что время не надо терять даром, а дорожить каждой минутой и каждой секундой, - рассказала педагог-организатор Вероника Семенчикова. - Может случиться такое, что время уйдет, и вернуть его будет очень сложно. По сюжету, наши герои пытаются вернуть утраченное время, которое они провели в интернете, чтобы наступил Новый год и у всех все было хорошо. В итоге время возвращается, а похитителей перевоспитывают наши же ребята. Сказочных злодеев отправляют в Чаусскую областную среднюю школу, в которой им дадут шанс реализовать себя в полезных делах. Ведь наши дети зря время не теряют, и у них можно многому научиться".

В качестве новогодних подарков учащиеся школы получили от гостей оборудование для модернизации компьютерного класса - мультиборд, а также спортивный инвентарь, корзины с фруктами и сладостями. Такое внимание не оставило ребят равнодушными, ведь душевное тепло и забота всегда находят отклик в детских сердцах, особенно накануне любимых всеми новогодних и рождественских праздников. Ответным подарком главе НОК Виктору Лукашенко стали настенные часы - в память о новогодней сказке, подготовленной силами учеников, и о том, что в Чаусской областной средней школе благодаря поддержке взрослых дети не тратят время даром.

"Я получил массу удовольствия от представленной вами новогодней постановки. Мы приехали с подарком, а в ответ сами получили праздничное настроение, - обратился к юным актерам Александр Богданович. - Ваши эмоции дают большой позитив, то, чего так не хватает взрослым, - детское счастье, улыбки и душевное тепло. Нам это очень приятно. Сегодня я увидел в вас себя. Помню, как точно так же сидел в зале и смотрел на известных спортсменов - олимпийских чемпионок Янину Корольчик и Екатерину Карстен. И поверьте, все в ваших руках. Вы можете достичь всего, чего захотите. Нет ничего невозможного, я это знаю. Здесь сегодня находятся чемпионы, которые тоже когда-то верили, что они смогут. И у вас все получится".

К поздравлениям ребят также присоединился Сергей Новиков, который был приятно удивлен театральными способностями и талантами ребят. "Школа со спортивным уклоном, но вы талантливы и в творчестве, - подчеркнул он. - Радует, что вы развиваетесь не только как спортсмены, но и как личности. Я тоже начинал свою спортивную карьеру в Чаусах. Мне казалось, что это несбыточное желание - стать титулованным спортсменом, однако все достигается благодаря труду. У вас есть на кого равняться. Отсюда родом Динара Алимбекова - олимпийская чемпионка, которая выступает на международной арене и представит нашу страну на зимней Олимпиаде в Пекине. Хотел бы поздравить всех с предстоящими праздниками. Пусть все желания, которые вы загадали, сбудутся".

В настоящее время в этой чаусской школе проходят обучение 100 человек из 18 районов Могилевской области. Это дети из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Учреждение образования создано 1 сентября 2014 года на базе Чаусской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Здесь функционирует 7 специализированных спортивных классов по биатлону и тяжелой атлетике.

Для организации учебно-тренировочного процесса в школе имеется современный зал тяжелой атлетики, реконструированный за счет средств Государственного таможенного комитета, хоккейная и футбольная площадки, а также площадка для стритбола. В 2020 году в Чаусах открыт биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой в 1,5 км и системой искусственного оснеживания. В комплекс входит биатлонное стрельбище на 18 стрелковых коридоров и административное здание с трибуной на 500 мест. Дети занимаются и на этих спортивных площадях.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Только в Могилевской области ее участниками станут около 150 тыс. детей, а по всей стране - около 1 млн ребят.-0-

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