Представители судов Минской области 29 и 30 декабря проведут выездные приемы и прямые телефонные линии

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители судов Минской области 29 и 30 декабря проведут выездные приемы граждан и прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Председатель суда Солигорского района Наталья Холодок проведет выездной прием граждан 29 декабря с 11.00 до 13.00. Принимать она будет в Зажевичском сельском Совете депутатов по адресу: Солигорский район, агрогородок Зажевичи, ул.Центральная, 1а. Предварительно записаться можно по телефонам: 8 0174 26 28 21, 8 0174 26 08 20.

В этот же день состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя суда Солигорского района Александром Буравцовым. Звонить можно с 10.00 до 12.00 по телефону: 8 0174 26 02 72.

На следующий день, 30 декабря, с 10.00 до 12.00 в помещении Станьковского сельисполкома (Дзержинский район, агрогородок Станьково, ул.М.Казея, 36) пройдет выездной прием граждан председателем суда Дзержинского района Александром Панадой. Предварительная запись по телефону: 8 0171 66 85 63.-0-