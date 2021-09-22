Преемственность сквозь десятилетия

Молодечненский мясокомбинат (ООО "Велес-Мит") – многопрофильный мясоперерабатывающий комплекс, в котором налажен полный цикл производства.

В последние годы линейка ассортимента здесь значительно расширилась, и теперь продукцию этого предприятия можно встретить не только в белорусских, но и зарубежных магазинах. Наш корреспондент побывал на производстве и узнал, как делают отменные мясные деликатесы.

Завоевать рынок

История мясокомбината началась в 1939 году, когда Молодечно и прилегающие территории вошли в состав БССР – тогда было принято решение об организации в городе подобного производства. В архиве сохранился оригинал соответствующего документа. Планы развития нарушила Великая Отечественная война, но вскоре после ее завершения усилиями горожан производство удалось восстановить. А в середине 1950-х предприятие сделало мощный рывок в развитии. Тогда построили новое здание для мясопереработки, на комбинате трудилось уже более 150 человек.

Сегодня это суперсовременное предприятие с самым, пожалуй, передовым оборудованием в стране. Бренд комбината и особенно его продукция узнаваемы и любимы у сотен тысяч белорусов. Впрочем, успех даже на локальном рынке дается непросто.

– Перед нами стояла, с одной стороны, простая, а с другой – довольно сложная в исполнении задача: завоевать свое место на внутреннем рынке, а уже потом выходить на зарубежные площадки, – рассказывает директор мясоперерабатывающего комплекса ООО "Велес-Мит" Константин Загонский. – В свое время предприятие пошло по собственному пути развития. Три года назад приняли решение сделать упор на производство колбасных изделий и полуфабрикатов.

Комфортные условия для труда

Всего на мясокомбинате, включая вспомогательные производства, работает более 1100 человек. Многие трудятся династиями.

– Мы ценим наших работников и относимся к ним с большим уважением. Ведь производство пищевой продукции – сложный и кропотливый процесс, где важен каждый шаг. На предприятии обеспечен полный социальный пакет.

Здесь есть собственная столовая, в которой можно пообедать, оплатив часть стоимости блюда. Для сотрудников из прилегающих населенных пунктов обеспечен подвоз к рабочему месту.

– Людям необходимо создать комфортные условия. Только в таком случае можно ожидать приемлемый результат. Именно поэтому мы делаем все, чтобы обеспечить нашему работнику идеальный микроклимат, – резюмировал директор мясоперерабатывающего комплекса.

"От поля до прилавка" – именно так можно охарактеризовать девиз предприятия. Мясокомбинат во многом закрывает потребности в сырье с помощью собственных мощностей. Работают два свинокомплекса – в Совлово и Полочанах, каждый рассчитан на 100 тысяч голов. Есть и своя кормовая база в рамках сельхозпредприятия "Городилов", состоящего из пяти ферм.

Купить продукцию мясокомбината можно в том числе в фирменных магазинах. Три из них открыты в Молодечно.

Производственная мощность предприятия:

150 тонн полуфабрикатов в месяц

900 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов в месяц

190 туш в час – мощность линии убоя

По карману каждому

Продукция мясокомбината представлена в абсолютно каждом ценовом сегменте вареных колбасных изделий, копченостей, сырокопченых. Есть и премиальные версии продукта. Например, колбаса в оболочке из натуральной плесени. Подобный продукт производят всего несколько белорусских предприятий.

– В целом мы делаем упор на средний и высокий ценовой сегмент. Однако ассортимент – лишь одна из составляющих. Наши изделия любят за неповторимый вкус и, что важно, за качество продукции, – отмечает Константин Загонский.

Чтобы гарантировать высокое качество, руководство в первую очередь озаботились обновлением оборудования, которое позволяет максимально точно соблюсти технологию и обеспечить высокую производительность. На предприятии используются только лучшие пищевые добавки.

– Совсем недавно, например, мы приобрели специальное оборудование, которое позволяет выпускать продукцию фиксированного веса. При этом массу можно задать при помощи специального программного алгоритма. Фиксированная упаковка – рыночный тренд. Ведь человеку проще взять батончик колбасы с полки, чем стоять в очереди к продавцу, который отрежет нужное количество, – считает директор мясоперерабатывающего комплекса.

Осваивают здесь и слайсерную нарезку продукции. Эта ниша в нашей стране, в отличие от соседей, пока не очень развита. А ведь иногда, придя уставшим с работы, так хочется просто взять кусочек колбасы и положить его на хлеб.

– Также освоено производство некоторых закусок, вроде мясных чипсов, востребованных у покупателей. Тему слайсерной нарезки планируем развивать. Начали выпускать товары, упакованные в газомодифицированной среде, – отмечает Константин Загонский.

Комбинат также занимается производством продукции для ресторанов. В одном из цехов работает специальная камера, в которой зреет мясо. Такой продукт пользуется особой популярностью у ценителей стейков.

– В камере устанавливается определенный микроклимат, при котором мясо "дозревает" определенное количество дней. При этом не требуется даже специй – благодаря особым условиям происходит процесс правильной ферментации, и мясо приобретает особенный вкус и характерный цвет, – объясняет Константин Загонский.

Мясокомбинат работает круглосуточно, ведь заявок на продукцию приходит очень много.

– Пожалуй, это и есть ответ на вопрос об успешности нашего предприятия, – подчеркнул Константин Загонский.

Самое главное – качество продукции. На мясокомбинате действует собственная лаборатория, позволяющая контролировать микробиологические, радиологические и физико-химические показатели на всех этапах производства.

Колбасные и другие изделия Молодечненского мясокомбината можно найти не только в Беларуси. Поставки выполняются в Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан и другие страны.

Александр НОВОХРОСТ

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