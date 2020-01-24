Премию "Призвание" для молодых медработников учредили в Гродненской области

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Премию для молодых медработников учредили в Гродненской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненской областной организации РОО "Белая Русь" Светлана Варяница.

Премия "Призвание" - совместный проект областной организации РОО "Белая Русь" и Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения. Ее лауреатами могут стать как врачи, так и средние медицинские работники в возрасте до 31 года. В качестве кандидатур будут рассматриваться специалисты, добившиеся успехов в трудовой деятельности, занимающие активную жизненную и гражданскую позицию, а также внесшие определенный вклад в развитие организаций здравоохранения.

"Среди целей премии - поддержка талантливой и активной молодежи. Направлена она и на повышение престижа медицинской профессии и активизацию деятельности организаций здравоохранения по стимулированию профессионального роста медицинских работников", - отметила Светлана Варяница.

Лауреатов премии (шесть человек) будут отмечать в двух номинациях: "Врач" и "Средний медицинский работник". Вручение награды приурочат ко Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

Кстати, это не первая премия в регионе для молодых специалистов. В 2018 году как совместный проект Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки и Гродненской областной организации "Белой Руси" была учреждена премия "Успешный старт". Главная ее цель - поддержка молодых творческих педагогов, а также повышение престижа педагогической профессии. К участию приглашаются учителя и воспитатели со стажем работы до трех лет.-0-