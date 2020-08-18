Пресс-конференции для СМИ и общественности пройдут 18-20 августа в районах Минской области

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференции для СМИ и общественности пройдут 18-20 августа в столичном регионе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На вопросы людей ответят председатели районных и городских исполнительных комитетов, руководство отделов внутренних дел и прокуратуры.

Большинство встреч запланировано на сегодня. В зданиях райисполкома пройдут встречи в Слуцке, Логойске, Столбцах, Вилейке, Молодечно, Пуховичах и Воложине. В Домах и Центрах культуры сегодня ждут журналистов и местных жителей в Смолевичах, Крупках, Любани, Червене, Старых Дорогах. В Солигорске встреча пройдет в здании РОВД.

Завтра, 19 августа, пресс-конференции состоятся в Несвиже (райисполком), Березино (кинотеатр).

20 августа на предприятии "Світанак" пройдет встреча для жителей Минского района.-0-