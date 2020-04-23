Презентацию новых специальностей проведет МГУ имени А.А.Кулешова

23 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Стрим-презентация новых специальностей состоится 25 апреля на факультете математики и естествознания Могилевского государственного университете им. А.А.Кулешова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в учреждении высшего образования.

Факультет набирает студентов на две новые специальности: "медико-биологическое дело" и "программное обеспечение информационных технологий". Эти направления востребованы на рынке труда и предусматривают обучение, которое основывается на современных образовательных технологиях и последних разработках в сфере IT, экологии и естественно-научных знаний. В университете эти специальности уже называют "своими новыми горизонтами и возможностями".

Онлайн-трансляция начнется в 11.00 на официальной странице факультета математики и естествознания "ВКонтакте". Общаться с абитуриентами в эфире будут декан факультета Наталья Сакович, ведущие преподаватели и студенты. Во время презентации можно будет задать любой вопрос, касающийся обучения на этих специальностях.

Оставить вопросы можно будет в комментариях под видео либо прислать заранее на адрес электронной почты деканата: sakovich_nv@msu.by. Во время стрима можно будет получить информацию и по другим специальностям факультета, особенностям нынешней вступительной кампании и т.д.-0-