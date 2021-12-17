При Миноблисполкоме создадут комиссию для оценки символики, информпродукции на предмет экстремизма

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областную комиссию по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в них признаков проявления экстремизма создадут при Миноблисполкоме. Она будет работать на общественных началах. Соответствующее решение Миноблисполкома №1107 от 7 декабря 2021 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Параллельно утверждается положение об областной комиссии по проведению оценки символики и атрибутики, информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма.

Документом определяется порядок деятельности комиссии. Персональный состав определяется решением облисполкома и включает председателя, его заместителя, секретаря и членов комиссии. Ими могут быть представители государственных органов и организаций, специалисты в области социологии, философии, филологии, психологии и в иных сферах деятельности.

"Основные задачи комиссии - анализ и компетентная оценка символики и атрибутики, информационной продукции, представленных в областную комиссию, на предмет наличия (отсутствия) в них признаков проявления экстремизма; взаимодействие с государственными органами, осуществляющими противодействие экстремизму, при реализации ими мер по предотвращению проявлений экстремизма в символике и атрибутике, информационной продукции и их выявлению", - сказано в положении.

Отмечается, что комиссия не является судебно-экспертной организацией и ее члены могут самостоятельно проводить экспертизу на основании постановления госоргана (или должностного лица), вынесенного в установленном законодательством порядке, с оформлением соответствующего заключения эксперта.

На свои заседания комиссия может приглашать и заслушивать представителей госорганов, общественных объединений, иных организаций и индивидуальных предпринимателей. В случае необходимости допускается привлечение для проведения оценки представителей госорганов и иных организаций, ученых, специалистов различных сфер деятельности, общественных деятелей, не являющихся членами комиссии.-0-