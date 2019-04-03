При пересечении белорусско-литовской границы через "Котловку" возможны затруднения

3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Котловка" по 5 апреля возможны затруднения, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
По сообщению литовской стороны, с 3 по 5 апреля в пункте пропуска "Лаворишкес" проводятся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. "В связи с этим прием сопредельной стороной грузовых автомобилей ведется неритмично, возможно скопление транспорта на въезд в Литовскую Республику", - отметили в таможне.
Перевозчиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.-0-
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