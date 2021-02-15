15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При проверке общепитов Минска выявлены нарушения миграционного законодательства. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В целях контроля соблюдения требований миграционного законодательства сотрудники управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из районных отделов по гражданству и миграции продолжают проводить проверки в заведениях общепита, на рынках и других местах компактного пребывания иностранных граждан. За минувшую неделю правоохранители с проверкой посетили 13 заведений общепита на ул. Зыбицкой в Минске, а также более 800 частных адресов", - рассказали в ГУВД.

По результатам проведенных мероприятий за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности по ст. 23.53 КоАП (проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность) и 23.55 КоАП (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства) привлечено 25 иностранных граждан и лиц без гражданства.-0-