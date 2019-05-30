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При реализации инвестпроектов необходимо внимательно подходить к выбору подрядчиков - Анфимов

Регионы 30.05.2019 | 17:34
Леонид Анфимов. Фото из архива
Леонид Анфимов. Фото из архива

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При реализации крупных инвестиционных проектов необходимо внимательно подходить к выбору подрядчиков и инжиниринговых компаний, которые сопровождают их. Такое мнение высказал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов при посещении сегодня Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии давно преодолен медиум в реализации инвестпроекта "Строительство завода сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год". Однако в силу различных обстоятельств были смещены сроки ввода нового производства, задающего серьезный импульс в развитии целлюлозно-бумажной отрасли.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Леонид Анфимов подчеркнул, что изначально необходимо очень серьезно и внимательно относиться к выбору подрядчика, инжиниринговых компаний, которые реализуют или сопровождают инвестиционные проекты. "Должностным лицам в министерствах и ведомствах, а также на предприятиях, которые являются заказчиками по реализации инвестпроектов, стоит ответственнее относиться и к выбору поставщиков оборудования, и к оценке сложности предполагаемых работ. Не стоит заниматься и шапкозакидательством и, не имея достаточного опыта и компетенции, придерживаться позиции, что мы все сделаем своими силами. Лучше пригласить компанию с мировым именем. Не исключено, что это повлечет небольшое удорожание, однако впоследствии все окупится с лихвой", - сказал глава КГК. Так, на светлогорском предприятии могли бы в срок наладить выпуск новой востребованной в стране и за рубежом продукции, однако пришлось заниматься разрешением различных спорных вопросов с генподрядчиком, с инжиниринговой компанией.

По оценке председателя Комитета государственного контроля, в настоящее время на предприятии все идет в заданном режиме. "Единственное сожаление - надо было запустить в режиме пусконаладки еще два года назад. Думаю, тогда смогли бы выполнить поручение Президента по срокам ввода завода в эксплуатацию, а к этому времени выйти на проектную мощность и экспортировать продукцию, и, возможно, окупить возможные дополнительно вложенные затраты. Впрочем, даже в режиме пусконаладки на заводе экспортировали 50 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы", - отметил он.

Руководитель КГК подчеркнул особую актуальность темы развития деревоперерабатывающих предприятий в разрезе ситуации в лесном комплексе страны. "Как прозвучало на недавнем совещании у главы государства по эффективному использованию древесного сырья, в республике осталось невостребованным около 3 млн куб.м сырья. В связи с этим было дано разрешение на экспорт 900 тыс. куб.м технологического сырья. Думаю, на эту экономически непопулярную меру пошли в порядке исключения. Ведь при переработке этих объемов в нашей стране, на наших предприятиях получили бы продукцию с более высокой добавленной стоимостью. И экспортировали бы не на $20 млн (в перспективе ожидается такое поступление от реализации древесины), а гораздо больше - $40-50 млн", - пояснил Леонид Анфимов.

Выгода переработки древесины очевидна и с точки зрения производства беленой целлюлозы. В качестве примера Леонид Алфимов привел небольшие расчеты. Так, выручка от экспорта балансовой древесины в объеме, необходимом для производства тонны целлюлозы, составляет $200. В то же время выручка от реализации зарубежным партнерам одной тонны готовой сульфатной беленой целлюлозы в 2,5 раза больше. При этом остается возможность выпуска сопутствующих продуктов. Поэтому в контексте поручений Президента ориентир - на переработку древесины внутри страны.

В настоящее время завод сульфатной беленой целлюлозы вышел на устойчивую работу в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Главой государства поставлена задача о выходе на 100% мощности в IV квартале текущего года. "Сегодня у нас нет оснований опасаться за будущее и эффективность работы Светлогорского ЦКК", - подытожил Леонид Анфимов.

Производство сульфатной беленой целлюлозы - один из крупнейших проектов, которые реализуются в Беларуси. Максимальная мощность предприятия - более 1,1 тыс. т в сутки.-0-

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Теги
Анфимов, Гомельская область, КГК, предприятие
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