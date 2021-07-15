При реконструкции здания в Могилеве строители нашли капсулу времени

15 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при реконструкции здания по ул.Криулина строители обнаружили капсулу времени. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

В областной центр безопасности МЧС послание принес прораб строительной организации Олег Каштельян, который работал на этом объекте. Изначально записка находилась в стеклянной бутылке. При разрушении несущей стены здания 1908 года постройки она выпала под ноги работникам и разбилась. Послание для потомков гласит: "Служите, молодые, вся жизнь впереди".

Предположительно, оно отправлено 3 февраля 1976 года. Пожарный наряд из шести человек под руководством младшего сержанта Калатурского производил ремонт или реконструкцию несущей стены здания бывшего военного штаба и пожарного депо по ул.Крупской. Им пришла идея заложить капсулу времени. Послание проверил и утвердил начальник пожарной команды Рыбальченко. "Послание из прошлого могилевские спасатели получили прямо накануне профессионального праздника - Дня пожарной службы, - отметили в областном управлении МЧС. - Особой исторической ценности оно не представляет, однако займет достойное место в зале истории пожарной службы Могилевской области".-0-

Фото Могилевского областного управления МЧС